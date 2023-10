Chilena en Israel relata cómo se vive conflicto con Hamás: "No vamos a dejar que unos terroristas nos digan qué hacer"

12 oct. 2023 - 17:05 hrs.

Sivan Gobrin, chilena que vive con su marido e hijos en Kfar Saba, en Israel, explicó cómo ha experimentado los primeros días luego de que se declarara la guerra entre Gaza e Israel.

"Hemos tenido que bajar a los refugios por las sirenas varias veces. Las últimas horas han estado más tranquilas gracias a Dios y espero que siga así", señaló este jueves a Meganoticias Alerta.

La madre de tres hijos, de 12, 8 y 5 años, contó que "seguimos en la casa, las instrucciones son las mismas, estar en un lugar seguro, y los niños están sin clases".

"Están abiertos supermercados y farmacias, la gente sale a caminar, hay niños andando en bicicleta, la gente está intentando un poco volver a la rutina dentro de lo que se puede", agregó, para luego precisar que si bien andan personas por las calles, todo es con cautela.

"No vamos a dejar que un grupo de terroristas nos diga qué hacer"

Ante las alertas de bombardeo en la zona, mantienen un protocolo de seguridad que debe seguir. En su caso, tiene un minuto y medio para llegar al refugio. Dicho tiempo "es un lujo, a diferencia de las personas en el sur que tienen 15 segundos para resguardarse".

Gobrin vive en Israel desde 2008 y actualmente es vicepresidenta de la comunidad chilena en ese territorio. Sobre las posibilidades de abordar alguno de los vuelos humanitarios dispuestos por el Gobierno y la eventualidad de volver a Chile, explicó que junto a su familia decidieron quedarse en Israel.

"La verdad no pensé en tomar el vuelo. En un momento uno empieza a evaluar, pero al final decidimos quedarnos porque esta es nuestra casa y no la vamos a dejar, y vamos a estar acá hasta el final, y no vamos a dejar que un grupo de terroristas nos diga a dónde ir y qué hacer", aseveró.

"Estoy acá desde el 2008, pero volví a Chile entre 2013 y 2016 por un proyecto. —Israel— es mi casa, o sea, mis hijos van al colegio acá, vivimos acá, trabajamos acá, es nuestro país, son nuestras raíces y obviamente la decisión de dejar el país en el vuelo humanitario es superpersonal", complementó.

Finalmente, Gobrin fue tajante al expresar que "yo personalmente, a pesar de que en algún momento se me pasó por la cabeza, dije no, yo me voy a quedar acá porque es mi casa".

