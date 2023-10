Madre de joven chileno que combate a Hamás en Gaza: "No quería que fuera, pero él quería"

12 oct. 2023 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

Johel Arancibia, un chileno de 30 años de edad, está combatiendo contra las fuerzas de Hamás cerca de Gaza, en medio del conflicto Israel-Palestina.

Jacqueline Kravetz, la madre del joven, contó que en 2017 la familia se fue a vivir a Israel.

Ir a la siguiente nota

"No quería que fuera, pero él quería ir"

Tras el inicio del conflicto bélico, Johel, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en un hospital, fue llamado el domingo por el ejército israelí para presentarse junto a más de 300 mil soldados y combatir contra el grupo islámico.

"No quería que fuera, pero él quería ir", señaló su madre a LUN, quien reveló que cuando se enteró de que Johel fue llamado, se puso a llorar.

La mujer de 61 años detalló que si un reservista —como Johel— se niega a combatir, arriesga un año y medio de prisión y además queda como desertor, lo que no es bien visto en el país.

Imagen referencial / AFP

Durante los días que el chileno de 30 años lleva combatiendo contra Hamás, se comunica tres veces al día con su madre, por las mañanas, al medio día y en la noche.

Si los contactos frecuentes no existieran, "no estaría así, aparentemente tranquila, y estaría enferma de los nervios", aseguró Jacqueline.

La madre del artillero también contó que Johel "ayer me mintió, porque me dijo que se iba a acostar, entonces me quedé tranquila y me dormí. A la mañana siguiente, mi otro hijo me dice que Johel estaba bien y que había estado cuidando la base toda la noche".

Todo sobre Conflicto Israel-Palestina