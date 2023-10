Esta es la extraña moneda de 5 pesos que se podría vender hasta en $50.000

12 oct. 2023 - 15:05 hrs.

Las monedas de 1 y 5 pesos se emitieron en Chile hasta el año 2017, cuando se dejaron de fabricar debido al costo que implicaba su fabricación respecto al valor que tenían.

En el caso de la moneda de 1 peso, esta se caracterizaba por ser octagonal, de aluminio y tener un color plateado, mientras que las de 5 pesos eran de la misma forma, pero fabricadas en cobre, por lo que el color dorado primaba en ellas.

Las monedas de 1 y 5 con las características mencionadas anteriormente, circularon desde el año 1992 en adelante, es decir, durante 25 años. Entre los coleccionistas de monedas hay interés por una pecunia de 5 pesos, que por su rareza, podría venderse hasta en $50.000.

Moneda común de 5 pesos (Aton/ Archivo)

La moneda de $5 que podría valer $50.000

El coleccionista Ignacio Villalón, de la cuenta de Instagram y TikTok "Error Coins Chile", explicó que hay una moneda de 5 pesos que podría venderse entre $20.000 y $50.000.

Se trata de la moneda de 5 pesos que está acuñada en aluminio, es decir, que es de color plateado y no de cobre como la normal.

"Estos últimos días me llego este peculiar ejemplar; 5 pesos en cospel de aluminio del año 2008. Recordemos que las monedas de 1 peso son de aluminio, por ende se puede especular que este ejemplar de 5 pesos fue acuñada sobre un cospel de 1 peso", señaló el coleccionista mediante su cuenta de Instagram.

Moneda de $5 acuñada en aluminio que se podría vender hasta en $50.000 (@Erorr_Coins_Chile)

Las teorías sobre la extraña moneda de 5 pesos

Villalón también reveló cuáles son las teorías en torno a la existencia de la moneda de 5 pesos de aluminio. En ese sentido, detalló que podría ser una prueba de acuñación.

"Si bien no se tiene registro de una prueba de cospel en esta fecha, es posible que Casa de Moneda quisiera abaratar costos en producción, ya que el aluminio es un material más barato, cosa la cual no creo, ya que sería muy fácil de confundir con las monedas ya existentes de 1 peso al ser del mismo material, tamaño y forma", precisó.

Otra de sus teorías es que haya sido acuñada sin querer. "Si bien es difícil de creer, es posible cometer un error al momento de poner los cospeles en la máquina de acuñación", indicó.

Arriba, moneda de 5 y 1 peso normal. Abajo, moneda de 5 pesos acuñada en aluminio. (Instagram: @Error_Coins_Chile)

Finalmente, Villalón propuso que esta moneda de $5 en aluminio pudo haber sido acuñada de manera internacional con fines de lucro, es decir, con el objetivo de venderla a coleccionistas, pero esa teoría no lo convence del todo.

A pesar de que se han visto "muchos ejemplares con errores imposibles de creer que fueron no intencionales", en el caso de esta moneda "no me la vendió un coleccionista, fue adquirida gracias a una mujer, la cual la encontró mientras revisaba sus monedas de 1 y 5 pesos, lo que me da a pensar que fue recibida en un vuelto", finalizó.

