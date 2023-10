Detienen a sujetos que atropellaron y secuestraron a hombre en Quinta Normal: Conductor tenía rencillas con la víctima

11 oct. 2023 - 19:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue atropellado y posteriormente secuestrado por dos personas en la comuna de Quinta Normal, los cuales lo retuvieron con el fin de intentar curar sus lesiones.

La víctima conocía a los sospechosos, quienes fueron detenidos durante la tarde de este miércoles.

¿Qué se sabe de este atropello y secuestro en Quinta Normal?

De acuerdo al teniente coronel Alex Oporto, subprefecto de los servicios Prefectura Occidente, los hechos ocurrieron a eso de las 14:15 horas. Fue el propio conductor del vehículo quien explicó a los uniformados los motivos de este ataque.

Secuestro en Quinta Normal. Cámaras de seguridad

“Señala había tenido rencillas anteriores con un ciudadano quien había trabajado bajo su cargo en trabajos de reciclaje, quien ya le había sustraído especies y le adeudaba dinero, ante lo cual al advertirlo en la vía pública lo sale persiguiendo por avenida Costanera y en forma intencional con su camioneta lo embiste de manera tal que le genera lesiones y lo deja tendido en el piso”, relató.

Además, agregó que tras atropellarlo, y trascurridos algunos minutos, el chofer “regresa al lugar ya habiendo percibido su error por decirlo de alguna forma, lo levanta, junto a un acompañante, lo suben a la camioneta que causó el incidente, lo traslada hasta su bodega o lugar de trabajo y lo mantiene contra su voluntad, según la propia versión de la víctima, en el lugar por el lapso de aproximadamente una hora, con el propósito de prestarle primeros auxilios”.

Posibles delitos

El uniformado señaló que ambos fueron detenidos tras un trabajo investigativo, y que la Fiscalía podría formalizar a ambas personas por los delitos de homicidio frustrado, por la intencionalidad del atropello, y un eventual secuestro por retener a la persona contra su voluntad.

“El imputado no contaría con antecedentes. Se trataría de una persona que se ofuscó en su momento y ambos tendríamos una relación laboral informal previa. La víctima es una persona, no podría decir en situación de calle, pero sí que se dedica a trabajos esporádicos y trabajos menores, que no tienen relación con hechos delictuales”, señaló el funcionario, agregando que la víctima habría tenido lesiones leves.

Finalmente, aclaró que “cuando una persona es víctima de este tipo de hechos debe ser trasladado a un recinto hospitalario y dar aviso a la autoridad pertinente”, pero como los sospechosos no hicieron esto, “el fiscal deberá dirimir en qué situación procesal quedará el imputado y también la persona que ayudó a la gestión de retener a esta persona contra su voluntad”.