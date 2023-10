Gobierno se contactó con padre de chilena secuestrada en Israel: "No cejaremos en apoyar su búsqueda y retorno"

10 oct. 2023 - 06:32 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, se contactó con la familia de Loren Garcovich, joven chilena que fue secuestrada por el grupo terrorista Hamás en medio del conflicto entre dicha organización e Israel.

¿Qué dijo el ministro Van Klaveren sobre su contacto con la familia de chilena secuestrada?

"Hoy llamé a Danny Garcovich, padre de Loren, chilena secuestrada por terroristas en la zona de conflicto. Admirable la templanza y claridad de sus palabras", escribió el cancillera en su cuenta de X (ex Twitter).

"Le expresé nuestra preocupación y solidaridad ante la situación. No cejaremos en apoyar su búsqueda y retorno", añadió.

Esposo de chilena también fue secuestrado

La jornada del lunes, Gabriel Colodro, presidente de la comunidad chilena en Israel, confirmó que "lamentablemente, nos enteramos de que una ciudadana chilena está desaparecida y presuntamente secuestrada por el movimiento terrorista Hamás".

Su esposo, Iván Illarramendi, un ciudadano español, también está desaparecido desde el inicio de los ataques.

Colodro señaló que, hasta el momento, no se ha encontrado evidencia de su asesinato en el lugar donde residían.

"No han sido encontrados. No hay indicios de su asesinato donde ellos vivían… Afortunadamente, no se ha encontrado su cuerpo. Pero, lamentablemente, tampoco sabemos su paradero y sí sabemos que hay muchos secuestrados en la zona", explicó.

Pedimos la ayuda del gobierno de Chile para lograr la liberación de nuestra compatriota Lore (Dafna) Garcovich secuestrada , junto a su esposo, ciudadano español, por los terroristas de Hamas. pic.twitter.com/9YAAb2vxsB — Com. Chilena Israel (@CoChilenaIsrael) October 9, 2023

Según reportó el "eldiario.es", "las autoridades españolas se afanan en estos momentos en conocer si su desaparición responde a que han sido secuestrados y llevados a territorio palestino o si fueron víctimas del fuego desplegado por Hamás".

El diario añadió en su reporte que "a ellos dos habría que sumar otra mujer con doble nacionalidad, española e israelí, de 19 años".

