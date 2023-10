Precio del petróleo aumenta por conflicto en Israel y presionaría alza del dólar

10 oct. 2023 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una reacción inmediata se dejó sentir en el mercado mundial del petróleo este lunes, ante el conflicto armado que estalló el fin de semana entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, en la primera y, de momento, mayor consecuencia económica de los enfrentamientos.



Según publica La Tercera, los precios del crudo se dispararon más de 4%, recuperándose de parte de las fuertes pérdidas de la semana pasada, frente al temor de que una ampliación del conflicto en Israel y la franja de Gaza, pueda golpear los suministros en Medio Oriente.

Ir a la siguiente nota

El precio

Los futuros del petróleo Brent escalaron US$ 3,57, o un 4,22%, a US$88,15 por barril, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzó US$3,59 dólares, o un 4,3%, a US$ 86,38. Durante la jornada, ambos referenciales llegaron a avanzar más de US$ 4 o sobre un 5%, pero luego cedieron algo.



La semana pasada, el Brent perdió cerca de un 11% y el WTI retrocedió más de un 8%, la mayor caída semanal desde marzo, al intensificarse la preocupación por la demanda mundial debido al empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas.



“El resultado más serio para el crudo es que el conflicto se convierta en una guerra ‘proxy’ más devastadora, que podría afectar el suministro de crudo”, dijo Rebecca Babin, operadora senior de energía de CIBC Private Wealth US.



En tanto, el puerto israelí de Ashkelon y su terminal petrolera han sido cerrados a raíz del conflicto, señalaron fuentes.

Acercamiento entre Israel y Arabia Saudita

Además, el estallido bélico amenaza con hacer fracasar los esfuerzos de Estados Unidos por mediar en un acercamiento entre Arabia Saudita e Israel, en el que el reino normalizaría los lazos con Israel a cambio de un acuerdo de defensa entre Washington y Riad. Según informes, funcionarios saudíes dijeron el viernes a la Casa Blanca que estaban dispuestos a aumentar la producción de crudo el próximo año, como parte del acuerdo propuesto con Israel.



Al respecto, Goldman Sachs sostuvo que el conflicto redujo la probabilidad de normalización de las relaciones de Israel con Arabia Saudita y el consiguiente impulso de la producción saudita. De todos modos, el banco de inversión no ve ningún efecto importante sobre los inventarios de petróleo a corto plazo, debido a los ataques.



Por su parte, Riad y Moscú habían acordado un recorte voluntario combinado de 1,3 millones de barriles por día hasta fin de 2023. Si hay nuevas interrupciones, exacerbarían la escasez de suministro esperada para el resto del año.



Ante este escenario, el oro, que se utiliza como activo de refugio, subió un 1,1%, a US$1.851,81 por onza, su nivel más alto en una semana. “Hay muchas interrogantes sobre lo que podría ocurrir en Medio Oriente. Si la situación se agrava, los precios del oro podrían acercarse a los US$1.900”, dijo Bob Haberkorn, estratega de mercado de RJO Futures.



Mientras que el Vix, también conocido como el índice del miedo, aumentó 1,43%. Este indicador mide las expectativas del mercado en cuanto a la volatilidad futura.

Mercados suben

Pese al conflicto, los principales índices de Wall Street cerraron al alza el lunes, mientras las acciones de las compañías de energía escalaron. Los indicadores lograron revertir sus caídas previas, con la ayuda de comentarios de autoridades de la Reserva Federal (FED) más moderados.



Así, los inversionistas parecieron reenfocarse en asuntos más centrados en Estados Unidos, dijo John Augustine, jefe de inversiones de Huntington National Bank en Columbus, Ohio.



“El mercado bursátil y los inversores se centran en dos cosas: la economía y las ganancias. La economía estadounidense no se está desacelerando y se espera que las ganancias salgan de una recesión con informes que comenzarán esta semana”, apuntó.



“Esos fundamentos son más poderosos en el mercado que los terribles titulares geopolíticos del fin de semana, del mismo modo que fueron más poderosos que un sólido informe de empleo y las preocupaciones sobre la Reserva Federal del viernes”, agregó.



De esta forma, funcionarios de la FED indicaron que las recientes ganancias en los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo, que influyen directamente en los costos de financiamiento para los hogares y las empresas, podrían disuadir al banco central de seguir subiendo su tasa de interés referencial. Esto alivió algunas preocupaciones entre los inversores en acciones.



En concreto, el S&P 500 subió un 0,63%, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 0,39% y el Promedio Industrial Dow Jones sumó un 0,59%.



Además, el aumento de los precios del petróleo impulsó al sector energético del S&P, convirtiéndolo en el que más ganó entre los 11 principales sectores industriales del S&P 500.



Mientras que United Airlines, Delta Air Lines y American Airlines suspendieron vuelos directos a Tel Aviv. Las acciones de las aerolíneas, también afectadas por el aumento de los precios del crudo, ejercieron presión sobre el índice S&P 500 Passenger Airlines.

Expectativas para Chile

El mercado local y la región en general eludieron por este lunes la presión internacional, al tener los mercados en pausa por ser feriado. Sin embargo, este martes las operaciones en Chile retornarán a su normalidad con este telón de fondo.



“El dólar debiera seguir presionando al alza en un contexto de incertidumbre, en este caso por razones geopolíticas. Por esto, los activos refugio como el dólar o los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. debieran ser los protagonistas de la semana, probablemente incluido el petróleo, mientras que los activos de riesgo, como las monedas emergentes, peso chileno en particular, y las acciones podrían sufrir una desinversión en este contexto”, comentó el gerente general de Renta4, Arturo Frei.



La misma mirada que tiene Emilio Pichara, director comercial de Befx: “Podríamos ver una apertura alcista en el dólar este martes, ya que ante guerras o conflictos internacionales el dólar se transforma en una activo de refugio (...) podríamos ver nuevas escaladas hasta niveles de $930-$950 de seguir aumentando la tensión internacional y de no ver acuerdo de paz en el corto plazo”.

No obstante, el índice del dólar -que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de las divisas más importantes del mundo- moderó su avance inicial este lunes y cotizaba plano en los 106.09 puntos.



Mientras tanto, el cobre ganó terreno. Los precios del principal soporte del peso chileno subieron el lunes a su nivel más alto en una semana, con el regreso de los compradores chinos tras una semana de festivos, pero es poco probable que sigan avanzando ante la debilidad generalizada de la demanda en China, principal consumidor, la fortaleza del dólar y el aumento de los inventarios.



Así, el valor al contado del cobre cerró con una ganancia de 1,63%, a US$3,63 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.



“Considerando lo ocurrido con el cobre hoy y que probablemente el conflicto no se extienda ni dure demasiado, no veo mucho impacto en el tipo de cambio, pero ciertamente no ayuda a Chile este conflicto. Aumenta la tensión y los riesgos geopolíticos que terminan teniendo un impacto en la economía mundial”, comentó el economista de Gemines, Alejandro Fernández.

Todo sobre Valor Dólar