"Vamos empujando la frontera": Ingeniero chileno que trabaja en la NASA explica qué hay en misterioso asteroide

La NASA logró recuperar a OSIRIS-REx, una cápsula espacial que tuvo como misión sacar una muestra de Bennu, un asteroide que estaba viajando a miles de kilómetros por hora en el universo.

Eduardo Bendek, ingeniero chileno de la NASA, se refirió en Meganoticias Alerta sobre las sorpresas que se han encontrado los científicos mientras están preparándose para revisar el interior de la cápsula.

“Este asteroide es parte del material original que formó la Tierra, es como una muestra de los vestigios iniciales de ella”, partió exponiendo Bendek.

“Cuando tomamos esta muestra, estamos viendo de qué estaba formada la Tierra en un comienzo. Como este asteroide tiene material orgánico, nos permite entender de dónde viene la vida en la Tierra, entonces el misterio es tremendo”, explicó.

In four days, we will be revealing the sample from asteroid Bennu collected from the #OsirisRex mission.



Tune in to our live broadcast starting at 11 am ET on Wednesday, Oct. 11. pic.twitter.com/pqZhDie3HK