Sensores que miden estabilidad: Así es la máquina que permitirá mudanzas tras socavones en Viña del Mar

06 oct. 2023 - 22:06 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos días de que se cumpla un mes del segundo socavón en las dunas del sector de Cochoa, en Viña del Mar, el protocolo de mudanza para los residentes de los edificios afectados todavía no comienza a operar, ya que primero es necesario medir la estabilidad de las torres.

Para ello, en las últimas horas arribó a la ciudad jardín una máquina que cuenta con sensores a gran escala que habitualmente se usan en faenas mineras, y que servirá para estudiar el terreno y dar mayor seguridad en los próximos procedimientos.

¿Cuáles son las características de la máquina que comenzará a operar?

La Delegada Presidencial de la región de Valparaíso, Sofía González, explicó que los sensores de la máquina "lo que hacen es instalarse en el terreno y generar una línea base estabilidad, ciertas metas, ciertos umbrales, que pudiesen variar en virtud de algunos movimientos, de cuando ingresen los vecinos, de si hay maquinaria, etc.".

Es decir, se establecerá un parámetro que permita definir en qué momento el edificio podría estar en riesgo, dependiendo del trabajo de los camiones y maquinarias, sumado a los vehículos que realizan servicios de mudanza y que son una carga de alto tonelaje para un terreno debilitado.

El ingeniero en Construcción y académico de la Facultad de Ingeniería de la PUCV, Álvaro Peña, indicó que el procedimiento consiste en "instalar sensores, que son unas cajitas, y uno puede estar midiendo vibraciones, inclinaciones. Eso le transmite seguridad a este proceso en el que está entrando mucha gente".

Se espera que durante la próxima semana y una vez que se hayan realizado las mediciones pertinentes, se estipulen los horarios y la cantidad de vehículos que podrían estar en la zona del socavón para retirar muebles y electrodomésticos atrapados en medio de las dunas.

Segundo socavón está siendo rellenado con rocas

Entre 12 a 14 meses podrían durar las obras que recién están en su etapa inicial, en la que se ha optado por instalar rocas en el segundo socavón.

"Ya llevamos alrededor de dos mil metros cúbicos de roca instalada", declaró el Seremi de Obras Públicas de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme.

"Cuando ya tengamos dentro de los próximos días la posibilidad de pasar con las máquinas hacia el socavón uno, empezaremos a hacer el relleno de ese socavón. El objetivo es que sobre ese relleno, viene la reposición definitiva del colector", agregó la autoridad.

Por su parte, los vecinos afectados acusan lentitud en los trabajos y falta de ayuda: "Si nos subsidiaran en algo o hubiese un apoyo básico de primeras necesidades, sería todo un poquito más liviano. Llevo un mes comiendo afuera y eso no me lo va a devolver nadie, porque no tengo ni una olla para cocinar", expresó la propietaria de una de las torres.