Boric defiende su gestión en seguridad: "Asumimos el país con una crisis en delincuencia y hemos logrado encauzarla"

06 oct. 2023 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de su gira por la región de Coquimbo, el Presidente Gabriel Boric destacó la gestión de su Gobierno en materia de seguridad y afirmó que, a pesar de haber recibido "un país con una crisis en delincuencia", han existido avances y han "logrado encauzarla".

¿Qué dijo el Presidente Boric sobre la delincuencia en Chile?

"Los tipos de delincuencia han evolucionado de manera muy vertiginosa, dejando offside muchas veces a los Estados", planteó el Mandatario.

Sin embargo, aclaró que "en Chile afortunadamente tenemos instituciones fuertes y queremos seguir fortaleciéndolas para hacer frente a esto que no reconoce ningún tipo de frontera y no tienen códigos morales, muchas veces".

La máxima autoridad del país valoró el rol de la ministra del Interior, Carolina Tohá, e indicó que "se está haciendo mucho en materia de seguridad".

De acuerdo al Presidente Boric, la secretaria de Estado "tiene que ir al parlamento permanentemente a defender la agenda de seguridad cuando nos están diciendo que acá no se está haciendo nada".

"Y no es cierto que no se está haciendo nada, no es cierto, me consta el tremendo trabajo que ha hecho la ministra del Interior para poder sacar adelante esta agenda, y de verdad lo destaco", afirmó.

"Asumimos el país con una crisis en delincuencia y hemos logrado encauzarla"

En la instancia, señaló que "asumimos el país con una crisis en materia de delincuencia que en un momento parecía desbordante y yo creo que hemos logrado encauzarla".

"Siguen habiendo muchos problemas, acá no quiero minimizar desde ningún punto de vista, pero acá creo que es bastante claro que tenemos un Gobierno, y en este caso en materia de seguridad encabezado por la ministra del Interior, que le ha tomado las riendas al asunto y que estamos enfrentándolo con mucha decisión y convicción".

