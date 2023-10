Condenan a oncólogo por abuso sexual de paciente con cáncer: "Se aprovechó de su vulnerabilidad"

05 oct. 2023 - 12:25 hrs.

Manuel Álvarez fue considerado una eminencia en el tratamiento de personas con cáncer y este jueves, tras ocho días de juicio oral, fue condenando por un caso de abuso sexual a una paciente en Punta Arenas, región de Magallanes, la que murió al poco tiempo de revelar los hechos.

Por este caso el oncólogo arriesga cuatro años de cárcel, que es lo que solicitó la Fiscalía. De todos, la pena será revelada cuando se realice la lectura de la sentencia el 12 de octubre.

Pero este no es el único caso por el que el médico debe enfrentar a la justicia, ya que se está a la espera de otro juicio en Santiago, Región Metropolitana, por el abuso sexual que habría cometido contra otras dos víctimas.

AHORA: TOP de Punta Arenas dicta veredicto condenatorio en contra de oncólogo Manuel Álvarez Z. como autor de abuso sexual de una paciente con cáncer terminal en mayo de 2019, en el marco de una visita ambulatoria al domicilio de la víctima. Lectura de sentencia: 12 de octubre. pic.twitter.com/cRl5WnaH4i — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 5, 2023

El caso de Punta Arenas

La víctima enfrentaba un cáncer en fase 4 cuando el doctor la visitó en su domicilio, en su calidad de oncólogo del Hospital Clínico de Magallanes. El abuso se habría producido en mayo del año 2019, un día sábado, sólo unos meses después de haber sido formalizado en Santiago por el caso de la primera denunciante.

La hija de la mujer contó que su madre "dijo que la hizo levantarse de la cama y ella me decía que sintió sus partes muy duras y dijo que escuchó que él se limpiaba con un papel y le subió el pantalón y la volvió a acostar".

"Mi mamá se puso a llorar, me dijo que no le contara a mi papá", recordó.

"Fue horrible, era la primera visita, nosotros nunca supimos lo que él había hecho en Santiago, en la Clínica Las Condes, en ese momento mi mamá decayó mucho porque a él lo veían como un héroe", afirmó.

En esa misma línea, señaló que "mi mamá al principio quería quedarse callada, tenía mucho miedo. Se aprovechó de su vulnerabilidad y de la confianza que le dimos, que le dio ella más que nada, porque ella confiaba mucho en él".

El juicio

Este primer juicio inició el pasado 25 de septiembre, y durante los primeros días declararon familiares y cercanos de la paciente que falleció a los 49 años. También personal del Hospital de la unidad de cuidados paliativos, a quienes ella habría revelado los hechos.

"Comentaba de que él la había hecho levantarse y ponerse de espalda a la orilla de la cama... Había quedado en una posición incómoda donde ella sintió los genitales del doctor en su espalda", relató un funcionario.

En tanto, una familia de la mujer relató que "ella le dijo que ya no siguiera, que basta, que se fuera. Lloró, lloramos las dos, fue algo muy fuerte".

Respecto a si Álvarez podía visitar a la paciente en su domicilio, un funcionario que trabaja en cuidados paliativos del Hospital respondió que "no está dentro del protocolo del funcionamiento propio de la unidad. Normalmente nuestros pacientes van acompañados y uno intenta que la relación no sea sólo con el paciente sino que sea con la familia porque en general es una enfermedad terminal".

La defensa de Álvarez

La defensa del oncólogo llamó este lunes ante el tribunal al exsubsecretario de redes asistenciales Luis Castillo.

"En conjunto con la universidad pusimos en marcha el centro del cáncer de la Universidad Católica, por lo tanto desde esa fecha conozco su actuar, sé de la seriedad de su trabajo", sostuvo Castillo, respaldando al médico.

Su defensa llevó también a su esposa ante el tribunal, quien resaltó la trayectoria de Álvarez y su trabajo en Magallanes, zona a la que llegó en el año 2018.

"Yo sé que Manuel es inocente, yo sé quién es Manuel Álvarez, yo lo conozco, yo llevo con él 40 años. Manuel no es capaz de abusar de nadie... Con total convencimiento, yo lo conozco y Manuel no es un abusador sexual", aseveró la cónyuge del médico en el juicio en el que este jueves fue declarado culpable.

Por su parte, Jorge Bofill, el abogado defensor, indicó que "este es nuestro caso, la demostración de que era una paciente que lo estaba pasando extraordinariamente mal y sufría dada la enfermedad que tenía. No estaba en condiciones de ponerse de pie, que es la tesis del fiscal con respecto al abuso. En este caso, la acusación es una fantasía".

La declaración del oncólogo

El último en cerrar la ronda de declaraciones fue el mismo Manuel Álvarez Zenteno: "Yo conocía a la paciente, había sido paciente mía en el Hospital Regional. Tenía un dolor en la región del cuello que le impedía incluso tomar agua. Tenía que ir (a visitarla) y lo hice".

El médico no hizo alusión a su supuesta inocencia, centró su declaración en el trabajo realizado en la región de Magallanes y en el déficit que existía en materia de alivio del dolor y cuidados paliativos para pacientes en estado terminal.

Sin embargo, de todas formas, se determinó la condena, tras lo cual la Fiscalía se manifestó conforme. "Es muy importante hacer presente que de lo que se trata este juicio es de igualdad ante la ley. Ley pareja no es dura", dijo el fiscal Regional, Cristián Crisosto.

"Nosotros estamos comprometidos con llevar a juicio todos los casos en los cuales las víctimas puedan denunciar este tipo de hechos y la Fiscalía se va a comprometer a investigar siempre cuando existan antecedentes, vamos a llevar a juicio a los imputados", afirmó.

Además, destacó que "es muy relevante aquí, para haber obtenido este resultado, la labor comprometida de los testigos, los familiares de las víctimas y todo el trabajo del equipo completo de la Fiscalía Regional, puesto que esos son casos que se vienen investigando desde el año 2019".

Posteriormente, a través de un comunicado, Clínica Las Condes indicó que "atendiendo el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas" informa "a sus pacientes, cuerpo médico, y a todos nuestros colaboradores, que a contar de esta fecha ha suspendido el ejercicio en Clínica Las Condes de dicho facultativo".

Denuncias en Santiago

En Santiago, la Fiscalía Oriente también espera llevar a juicio al profesional, pero aún no hay fecha. Esta causa es por abuso sexual reiterado en contra de dos pacientes de la Clínica Las Condes que estaban en quimioterapia. Una de ellas falleció el pasado 20 de septiembre, a los 66 años, pero antes grabó su testimonio.

El relato dura casi tres horas, fue grabado mientras estaba en quimioterapia y será clave en el proceso que se llevará adelante en la capital. La mujer enfrentaba un cáncer en estado terminal, fue la primera denunciante y habría sufrido los ataques entre los años 2016 y 2017.

"Es muy duro lo que ella dice, pero que entre haber sido abusada o fallecer ella optó por ser abusada puesto que el médico tratante le traspasó que era el único que era capaz de salvarle la vida", expuso la abogada de la víctima Susana Borzutzky.

"Ella relata desde cómo conoce al doctor Álvarez, el diagnóstico, cuando comienzan los hechos que son materia de los delitos, el dolor, la gravedad, el sufrimiento, la relación asimétrica de poder que existía", añadió.

Por su parte, la hija de esta paciente detalló que "él ubica a las víctimas de manera perpendicular sobre la camilla. Se ubica por atrás y es desde ahí donde se produce el abuso. Se acerca con todo su cuerpo sobre las pacientes... Es importante decir que mi mamá desde el primer día, la primera consulta, ella siente un abuso".

"En el caso de habitaciones con cámara él lo hacía en el baño y si eran habitaciones sin cámara lo hacía dentro de la habitación", detalló, expresando que "es muy fuerte pensar que esta persona se aprovecha de una sensación de tremenda vulnerabilidad de los pacientes".

13 mujeres habrían sido víctimas de Álvarez

El Ministerio Público logró obtener el testimonio de 13 mujeres que habrían sido víctimas por parte de este médico. Dos de ellas se encuentran fallecidas y nueve de los casos están prescritos, pero serán presentados como testigos en el juicio.

"Pueden testificar de lo que es estar viviendo una enfermedad terminal y haber sufrido un abuso de tu médico de confianza. Porque esa es la gran pregunta: ¿por qué no te opusiste?, ¿por qué no te cambiaste de doctor?, y simplemente es porque estás jugando con tu vida", afirmó la abogada Borzutzky.

Aun así se cree que podrían ser muchas más las pacientes que sufrieron las agresiones de Álvarez.

"Qué mejor víctima que alguien que se va a morir. Hay algunas víctimas que están vivas obviamente, pero hay varias que murieron y a lo mejor hay muchas que no sabemos y se llevaron el secreto a la tumba", dijo un funcionario de la salud que trabajó con el oncólogo.

May Chomalí, exdirectora médica de la Clínica Las Condes, aseveró que "muchos me dijeron que sí, otros me dijeron que no estaban preparadas para hacer denuncias a la Fiscalía, o sea, lo más probable es que haya habido más casos de los testimonios que realmente logró el fiscal conseguir".

Se espera que en este nuevo juicio declaren 38 personas, incluyendo a Chomalí, y que se presenten más de 40 documentos, además de pericias fotográficas y otros informes. El Ministerio Público buscará una condena de 16 años por las dos víctimas contempladas en la causa.