"Lo denuncié por abuso de dos menores": Jueza acusada de ludopatía asegura que se trata de una maniobra de su exmarido

01 sept. 2023 - 17:00 hrs.

El pasado mes de junio, la noticia de una jueza de la República acusada de ludopatía repletó la prensa digital. Se afirmaba que la mujer jugaba en casinos mientras estaba con licencia médica.

Dos meses después, María Alejandra Gonzalez Yutronic decidió hablar públicamente para aclarar las versiones en su contra, que para ella son falsas y que esconderían un delito aún más grave ocurrido dentro de su familia.

Su testimonio exclusivo a Meganoticias revela una sorprendente y desconocida historia: La jueza apunta al hombre con el que se casó hace 11 años, quien se encuentra prófugo de la justicia y es acusado de abuso sexual de menores.

"Yo denuncié a Patricio Ricardo Vallejo Parker por abuso reiterado de dos menores de edad", afirmó María Alejandra González, asegurando que habría sido su propio marido quien creó una narrativa donde ella asistía a establecimientos de juegos de azar cuando estaba con licencia médica para mitigar la denuncia interpuesta en su contra.

Jueza María Alejandra Gonzalez, acusada de ludopatía

El caso de la "jueza ludópata"

María Alejandra Gonzalez Yutronic, es abogada de la Universidad de Finis Terrae. El año 2004 asumió como jueza en el Poder Judicial y hoy se desempeña como una de las principales magistradas del Tercer Juzgado de Familia de Santiago.

En una querella presentada por Patricio Vallejo, y su abogado, la misma que se hizo pública en los medios de comunicación, se le acusa de asistir en nueve oportunidades a casinos, estando con licencia médica. En ese documento se solicita investigar las cuentas de María Alejandra porque, según quienes la acusan, habría recibido más de $200 millones en premios de diferentes casinos.

"Se está tratando de enlodar mi imagen de una manera totalmente injusta", afirmó Gonzalez, manifestando que "se ha tratado de perjudicar enormemente mi imagen, sobre todo atacando mi trabajo, que es la fuente laboral que yo tengo para subsistir con mi familia".

En ese sentido, expuso: "Respecto de la jueza ludópata, como se me señaló, claramente son titulares malintencionados. De lo que se me acusa es que tengo que ver con licencias médicas falsas, como que no sé si habré comprado alguna licencia o algo así. Eso jamás lo he hecho. Yo quiero dejar súper en claro eso, yo jamás he cometido ningún tipo de ilícito".

"Fui a hacer el reposo al casino"

De todos modos, reconoció que asistió en una oportunidad al casino estando con licencia médica, instancia en que estuvo acompañada de su expareja.

"A propuesta de él mismo, fui hacer el reposo al casino porque había juegos para niños y también había restaurante", sostuvo.

"Las otras frecuencias en que asistíamos al casino yo no estaba con licencia médica, y si íbamos era porque era un panorama familiar. De hecho, también iba mi mamá, iba mi hermana, incluso con amigos. Y él lo sabe", sostuvo.

Patricio Vallejo, exmarido de jueza acusada de ludopatía

Transferencia millonaria

Una de las teorías que plantea la querella en su contra, es que María Alejandra habría transferido a su cuenta, durante los primeros nueve meses del año 2019, más de $200 millones que supuestamente vendrían por ganar en los casinos.

"Respecto de los giros millonarios que se hicieron al casino, es información absolutamente tergiversada. Primero porque en mi cuenta corriente nunca ha habido $200 millones, salvo alguna vez que hubo $50 millones, que yo pedí un crédito al banco", aseveró.

Esa información deberá ser verificada con el levantamiento del secreto bancario que el Ministerio Público autorizó del uso de sus cuentas durante el año 2019.

Además, la jueza aseguró que su exmarido era quien manejaba las cuentas corrientes. "Los giros de dinero generalmente los hacía él. En todas partes, manejaba mis cuentas corrientes... Incluso los mismos $200 millones que se mencionan son depósitos efectuados por el mismo señor Vallejo Parker".

Efectivamente, al revisar algunos documentos judiciales, Patricio Vallejo declaró que controlaba las tarjetas bancarias para pagar las cuentas del hogar que tenían como matrimonio.

Denuncia por abuso a menores

María Alejandra señaló que su exmarido presentó la querella en su contra, luego de que ella lo denunciara en el año 2019 por abuso sexual de menores, delito por el que fue formalizado, tras lo cual habrían comenzado las maniobras de Vallejo.

"Está ocupando esta información, justamente porque pasa esta denuncia que yo interpuse por mis familiares", sentenció.

"Este proceso ha sido súper desgastante para mí desde el principio, desde que formulé estas acusaciones, más aún con estas presiones mediáticas. Y de verdad que siento que es hora de que esto pare, que se haga justicia, que hagamos el juicio que corresponde, que no siga fugado", agregó.

Asimismo, afirmó que "constantemente me está tratando de intimidar, a través de este tipo de querellas, y yo la verdad es que nunca he podido explicar esto".

Presionar una salida alternativa

Según la abogada de la jueza, Solange de Vidts, el ataque de querellas en contra de la jueza es para presionar una salida alternativa y que así Vallejo no cumpla los 15 años que pide la Fiscalía.

"Él está prófugo de la justicia, hace meses. De verdad es difícil entender cómo puede suceder una cosa así, que una persona que está prófuga de la justicia, a través de su abogado, tenga la capacidad y la posibilidad de estar haciendo acusaciones, de estar haciendo denuncias, querellas contra su contraparte", indicó.

"Yo creo que detrás de eso hay una intención de forzar a Alejandra, a que ella acepte el procedimiento abreviado en la parte penal, lo cual significa en la práctica que sale en libertad altiro, porque sale con libertad condicional, no está preso ningún día. Entonces, eso es lo que ellos quieren, eso es lo que han querido desde hace mucho tiempo", manifestó.

Pese a los intentos para comunicarse con el abogado de Patricio Vallejo, hasta el día de hoy no ha querido hablar sobre el tema en cámara.

Por su parte, el Ministerio Público tampoco quiso referirse al tema del abuso sexual, por ser una causa reservada, ni a la investigación por licencias falsas, ya que hasta el día de hoy no existen antecedentes que configuren dicha acusación.