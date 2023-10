El particular método del "Niño Guerrero" para comunicarse con miembros del Tren de Aragua en Chile

02 oct. 2023 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, entregó detalles de los antecedentes con los que solicitó la orden de detención en contra de Héctor Guerrero, más conocido como el "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia venezolana.

De acuerdo al persecutor, la información que se maneja es que el cabecilla de la organización criminal intervenía en los problemas internos entre miembros de la facción en Chile, y que se comunicaba con ellos de una particular manera a través de WhatsApp.

Cabe recordar Guerrero ha generado una alerta masiva en todos los países de la región tras su fuga de la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, en Venezuela, por lo que las autoridades de Chile han mostrado preocupación ante un posible ingreso a territorio nacional.

Orden de detención

El Fiscal Arancibia señaló a El Mostrador que "la orden de detención que se solicitó es muy, muy completa, en cuanto a todas las fundamentaciones que se basa", agregando que el documento cuenta con un total de 35 páginas.

"No es fácil vincular a una persona que se ha encontrado siempre, supuestamente, en el extranjero respecto de hechos ocurridos en nuestro país, pero el método que hemos utilizado en todo el trabajo llevado a cabo con el Tren de Aragua, en estos dos años, es enfocarnos hacia la estructura completa, más allá de delito por delito", precisó.

Delitos

Respecto a los delitos concretos por los cuales el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte concedió la orden de detención, la autoridad respondió que se han podido recabar antecedentes sobre la participación de Guerrero en su calidad de líder de la banda.

"Él tiene conocimiento directo y permanente de todo lo que se hace aquí en Chile", explicó al citado medio, en alusión a los crímenes que ha cometido dicha asociación en nuestro país.

En esa línea, añadió que "hemos tenido también conocimiento de instrucciones precisas que él ha enviado de Chile para que se hagan determinadas cosas, delitos incluidos".

Pero no es lo único, ya que también "él ha resuelto e incluso ha intervenido en resolver algunos problemas que se han producido aquí en Chile con su organización. Ha recibido dinero, desde luego, por lo cual tenemos lavado de activos también".

Particular método para contactarse

Respecto a la forma de contactarse con los miembros del Tren de Aragua instalados en Chile, el Fiscal indicó que "hay distintas fórmulas que ellos han escogido para ir comunicándose e ir distribuyendo instrucciones a sus células".

"Esta es una organización muy jerárquica, extraordinariamente jerárquica. No es que Héctor Guerrero se comunique con el último 'soldado' que va a apretar el gatillo. No. Esto va pasando de nivel en nivel. Aunque usted se consiguiera el teléfono, no lo puede llamar directamente. Es todo muy compartimentado y son pocos los que tienen acceso a poder conversar o tratar directamente con él", aclaró.

En detalle, el persecutor reveló que, "más que mensajes de WhatsApp, como los que nosotros conocemos, hay distintas formas de comunicación, incluso a través de los estados de WhatsApp, en que se mandaban instrucciones por breves periodos".

