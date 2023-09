Ministra Tohá y petición del juez de Arica de entregar nombres de testigos protegidos: "Nosotros logramos parar eso"

30 sept. 2023 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió en Meganoticias Alerta sobre el caso del juez de Arica que ordenó revelar los nombres de testigos protegidos que entregaron su testimonio en contra de "Los Gallegos", una célula del Tren de Aragua que opera en el país.

Al respecto, la autoridad comentó que se logró resguardar la identidad de estas personas, entre las que se encuentran agentes encubiertos.

¿Qué dijo la autoridad?

“El crimen organizado tiene unas características que requiere un tratamiento distinto que la criminalidad común que conocíamos antes en Chile. Hoy tenemos una ley de crimen organizado que da herramientas muy potentes que antes no teníamos”, comenzó exponiendo la ministra.

"Aquí hay casos de testigos reservados que no se conoce su identidad para evitar que después haya medidas de sanción contra ellos, represalias, y también hay agentes encubiertos, personas que actuaron en nombre de la policía y que se relacionaron con las bandas criminales... Esos nombres son los que el juez dijo, en un primer momento, que había que revelar. Nosotros logramos parar eso, finalmente no se conocieron los nombres... se tiene todavía que sancionar los recursos que presentamos y yo estoy segura de que nos va a ir bien en esto", continuó.

Luego, reiteró que "nos va a ir bien igual a como nos pasó en un caso similar de investigación de Héctor Llaitul, donde también un juez, en un primer momento, dijo que había que revelar los nombres de los agentes y logramos revertirlo en una etapa superior".

No se quedó ahí y añadió que "yo creo que también lo vamos a lograr y en definitiva la señal va a ser que pasamos un susto, pero que se demostró que estábamos por el buen camino al reservar a estas identidades y proteger estas personas... Creo que en la medida en que esto vaya pasando varias veces, se va a ir viendo que el temor que causa en un primer momento la decisión del juez, la logramos revertir porque respondimos muy firmemente; respondió Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, todos echamos a andar nuestros instrumentos y dijimos no, a estas personas las vamos a proteger y no las vamos a dejar a la deriva".

Para cerrar, expuso que "todas las cosas que se hicieron están contempladas en la ley, son instrumentos y obligaciones que tenemos. Cuando le decimos a un funcionario público que usted sea agente encubierto, investigue el crimen organizado, es nuestro deber protegerlo después si está en peligro".

