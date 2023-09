"Nuestro deber es informar": Ministra Vallejo defiende al Ejecutivo tras cuestionamientos de Beatriz Hevia

25 sept. 2023 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó este lunes los dichos de la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, quien aseguró esperar que el Gobierno "se limite a informar sin entrar en confusiones".

De igual forma, se refirió a las críticas que han surgido en torno a polémicas normas aprobadas por el órgano redactor.

¿Qué dijo Vallejo?

Respecto a los dichos de Hevia, la ministra señaló que "nosotros como Gobierno necesitamos resguardar, es lo que nos corresponde, la debida prescindencia de este proceso, al mismo tiempo que nuestro deber es informar y para eso tenemos presupuesto asociado para la campaña informativa".

En esa línea, afirmó que hay un presupuesto estimado, al igual que con el plebiscito anterior, que "independientemente de las posiciones y la definición que adopte cada quien en el momento de votar en el plebiscito, sea por apruebo o sea por rechazo, pero eso se va a dar cuando el resultado esté a la vista de este proceso y debate constitucional".

"Nos interesa que el proceso constitucional llegue a buen puerto. Sabemos todos y todas que Chile necesita nueva Constitución, una Constitución que nos represente a todos y todas, y nos preocupa obviamente el cause que pueda tener esta conversación en la medida que vemos demasiadas críticas transversales a cómo ha estado avanzando", sostuvo la vocera de Gobierno.

Críticas a normas aprobadas

Asimismo, indicó los cuestionamientos provienen "desde la izquierda, centroizquierda, derecha, centroderecha, gente que a lo mejor se define en una posición más intermedia. Obviamente que cuando vemos esas críticas nos asalta la preocupación de la deriva que está tomando el proceso".

"Esto no tiene que ver con el Gobierno, hay amplios sectores que han sido bastantes críticos. Me imagino que el resultado de las mediciones tiene que ver con eso, pero nosotros esperamos que esto termine bien y esperaremos el resultado de aquello para formarnos no solo nuestra propia opinión, sino nuestra propia posición", acotó la secretaria de Estado.

