"Copy paste": Contraloría revela que expresidente del PS Osvaldo Andrade entregó informes idénticos en tres municipios

¿Qué tienen en común las municipalidades de San Carlos, La Florida y Puerto Montt? Según un informe de investigación de la Contraloría General de la República (CGR), al menos 37 informes entregados por el expresidente del PS Osvaldo Andrade Lara –que trabajaba paralelamente en los tres municipios–, serían idénticos.

Según el órgano fiscalizador, el exministro del Trabajo entregó los mismos reportes a esos tres municipios en base a temas como jurisprudencia administrativa, permiso funcionario de bomberos, análisis sobre sentencias de la Corte Suprema y sobre salud incompatible, entre otras materias.

Así, la Contraloría del Ñuble estableció que Osvaldo Andrade “no dio cumplimiento íntegro a las funciones exigidas en las señaladas cláusulas contractuales, limitando su actuar al envío de fallos y dictámenes sobre materias que no consta que hubieran sido requeridos”.

En esa línea, la entidad comprobó que el abogado PS fue contratado para labores distintas en los tres municipios mencionados, pero al revisar los informes mensuales estableció que presentó los mismos documentos en La Florida, Puerto Montt y San Carlos para obtener su remuneración.

Osvaldo Andrade fue contratado en abril de 2022 por la municipalidad de San Carlos por una renta a honorarios de $2,3 millones mensuales. Según Contraloría, se alcanzaron a pagar $19,7 millones. Es decir, un poco más de ocho meses, en los que debía prestar asesorías en temas laborales, diagnósticos del personal, talleres y revisión de temas civiles y penales. En Puerto Montt, en tanto, debía realizar recomendaciones similares por un sueldo mensual de $1,9 millones. Mientras que en La Florida, recibía una remuneración de $2,2 cada 30 días por informes sobre temas previsionales y fallos de juzgados del Trabajo y Cobranza.

Al ser consultada la Municipalidad de San Carlos por la CGR, declararon que “la mayoría de los reglamentos y ordenanzas tienen similitudes, puesto que el derecho es uno solo y no puede entenderse que para una misma regulación existan distintos criterios”.

Los informes idénticos o también denominados “copy paste” no son el único problema que enfrenta el ex presidente del PS. La investigación especial de Contraloría detectó que el funcionario que validó su contratación en la municipalidad de San Carlos era socio de Osvaldo Andrade al momento de firmar su vínculo con el organismo del Ñuble.

Se trata del administrador municipal Adán Contreras Suazo, quien autorizó los honorarios del exdiputado y el convenio con la Sociedad de Inversiones Avus Limitada, en la cual Contreras era socio con Osvaldo Andrade Lara y su hijo Osvaldo Andrade Olate, quienes constituyeron la empresa el 8 de julio de 2018.

Por estos antecedentes, la Municipalidad de San Carlos reveló a Contraloría que el 6 de septiembre de 2022 se instruyó un sumario contra Adán Contreras para determinar la existencia de conflictos de interés en estas contrataciones, el que culminó el pasado 7 de febrero con la propuesta de destitución del administrador municipal por una infracción grave al principio de probidad.

“No puedo copiarme a mí mismo”

Mega Investiga consultó a Osvaldo Andrade sobre el resultado final de la investigación de la Contraloría del Ñuble en el que reveló la existencia de informes similares de su autoría presentado en tres municipios para respaldar sus asesorías como abogado externo.

“En esos nueve meses entregué al municipio (San Carlos) 139 informes. Además asistí mensualmente a reuniones de trabajo y de capacitación a funcionarios”, comentó el ex presidente de la Cámara de Diputados, quien agregó que realizó reportes sobre consultas o peticiones específicas del municipios, además de análisis sobre jurisprudencia judicial y administrativa.

“Estos informes son estandarizados y no son copias, sino que son de mi autoría y efectivamente los entrego también en otros municipios con los cuales trabajo actualmente y con otros cuyos contratos ya terminaron. No puedo copiarme a mí mismo”, sostiene Andrade.

Frente al conflicto de interés con el entonces administrador municipal de San Carlos Adán Contreras, el exdiputado dijo que no le consta que haya sido destituido y su caso se encuentra en tribunales. “Presté declaración voluntaria ante la Contraloría Regional. En todo casos esa sociedad nunca operó, no tuvo gestión alguna y ni siquiera tuvo rut. A mí me contrató el alcalde como lo declaró”, aseguró.

A pesar de que Andrade dice que su sociedad no tuvo rut, Mega Investiga sí encontró esa información al revisar la conformación de esa empresa Inversiones Avus Limitada en el Diario Oficial, la cual fue legalmente inscrita en el Registro de Empresas del Ministerio de Economía, en julio de 2018. Tras las irregularidades detectadas, Osvaldo Andrade, su hijo y Adán Contreras disolvieron la sociedad el 12 de septiembre de 2022.

Finalmente, el militante PS comentó que las observaciones de Contraloría son un “aporte” importante para mejorar la gestión de los municipios y que él aún el ente fiscalizador aún no le ha notificado “nada” de los eventuales “copy paste” de sus informes como abogado.