Pasajeras culpan a ambos conductores que protagonizaron riña en Osorno: "Podría haber seguido su marcha"

24 sept. 2023 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Las pasajeras que iban a bordo de un microbús en que el chofer protagonizó una violenta pelea con otro conductor en Osorno, responsabilizaron a ambos sujetos de la situación.

El hombre que iba en la camioneta y disparó al micrero, quedó en libertad y con medidas cautelares luego de que el tribunal de Garantía de Osorno acogiera la solicitud de la Fiscalía Local.

Culpan a ambos conductores por pelea en Osorno

Quienes iban en el bus relataron al medio Soy Chile los momentos de terror que vivieron durante el enfrentamiento.

"El chofer lo increpó que cómo había frenado. El de la camioneta le empezó a cruzar su móvil un buen rato. El caballero de la camioneta podría haber seguido su marcha, pero no, continuó con una acción de provocación", recuerda Haylin Huincache, quien iba a bordo del recorrido.

La mujer se bajó del transporte antes de que comenzara la pelea, pero pudo apreciar el inicio de la riña. "En la micro veníamos como 10 pasajeros. Al bajarme, pasado el primer acceso del hospital, sentí que se rompieron unos vidrios de la micro".

Le pidieron que no siguiera al auto

Una joven de 18 años, que estaba arriba de la micro en el momento del hecho, asegura que varios de los pasajeros le pidieron al chofer que no siguiera a la camioneta, pero no hizo caso.

"Yo comencé a grabar el incidente y el chofer de la micro cambió su ruta para seguir al de la camioneta y lo pilló en un pasaje donde se generó el accidente. Ahí el conductor se bajó a encarar al de la camioneta y le rompió el vidrio lateral (al móvil de carga). Luego el conductor de la camioneta también se bajó y comenzó a disparar. Luego ocurrió la pelea", expresó la joven al citado medio.

Conductores arrepentidos de su actuar

Ambos conductores han reconocido su equivocación y que su comportamiento no fue el correcto. "Mi error fue haber salido del recorrido y poner en riesgo a los pasajeros. Hay veces en los momentos de rabia y tensión que uno no piensa en las cosas que hace", dijo el chofer del bus.

Por otro lado, el conductor de la camioneta señaló que, "me ofusqué, quizás reaccioné por el momento. No debería haber tomado la justicia por mis manos, pero fue lo que se me ocurrió en un momento".