Subsecretario Monsalve: "Nadie podría decir que durante el gobierno del Presidente Piñera hubo un golpe de Estado"

22 sept. 2023 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, rechazó las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera, quien afirmó que el estallido social de 2019 fue "un golpe de Estado no tradicional" contra su gobierno.

El Presidente Gabriel Boric también se refirió a las declaraciones de su antecesor, haciendo un llamado a no olvidar "las causas legítimas".

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo Monsalve?

Este viernes, señaló que "evidentemente no estoy de acuerdo con las declaraciones del expresidente, con todo el respeto que merece un expresidente de la República, por dos cosas muy simples: acabamos de pasar 50 años del golpe de Estado. Todos sabemos en Chile lo que es un golpe de Estado".

"Nadie podría decir que durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en su segundo gobierno, hubo un golpe de Estado", zanjó el secretario de Estado subrogante, ya que "no hay ningún elemento. Terminó su mandato, siguió funcionando el parlamento, no hubo ninguna alteración desde el punto de vista del sistema democrático chileno".

Crisis política

No obstante, Monsalve reconoció que si hubo una crisis política, "a la cual se le dio una salida institucional con un acuerdo entre muchos partidos políticos".

"Ese acuerdo fue firmado por el actual Presidente de la República, Gabriel Boric, que frente a la posibilidad de que hubiera una crisis que no tuviera salida colocó su firma, para que Chile tuviera una salida pacífica, democrática e institucional", acotó.

¿Qué dijo el Presidente Boric?

Por su parte, el Presidente Boric, al ser consultado sobre el tema, indicó que "lo único que puedo destacar es que hace pocos días, en conjunto con el expresidente Piñera, pero también con los expresidentes Bachelet, Lagos y Frei, firmamos una declaración en donde, además de comprometernos con la democracia y el respeto irrestricto a los derechos humanos, decíamos de manera muy explícita que la violencia no es parte de la acción política en la democracia, y esa convicción yo la he tenido siempre y la mantengo", contestó la máxima autoridad del país".

En esa línea, expresó que "más que polemizar con el expresidente Piñera, lo que me interesa destacar es lo que tenemos a futuro. A futuro tenemos un compromiso de todos los expresidentes vivos, y quien les habla, de que la violencia no es parte de las herramientas legítimas para actuar en democracia".

En esa línea, expresó que "más que polemizar con el expresidente Piñera, lo que me interesa destacar es lo que tenemos a futuro. A futuro tenemos un compromiso de todos los expresidentes vivos, y quien les habla, de que la violencia no es parte de las herramientas legítimas para actuar en democracia".

Sin embargo, remarcó que "me parece muy importante no confundir y no poner en un mismo saco actos violentos con movilizaciones, porque hay quienes en Chile que parecieran olvidarse que hay causas legítimas del malestar y que tenemos que enfrentarlas como país".

Las declaraciones de Piñera

Fue este viernes cuando el exmandatario pronunció sus palabras en Radio Mitre, previo a su participación en el encuentro del Grupo Libertad y Democracia que se realizó en Buenos Aires, Argentina.

En la instancia, y tras ser consultado sobre si durante su periodo había sufrido algún intento de derrocamiento, aseveró que el estallido social "fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas" y que "este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia, usaron brutalmente la violencia".

"Era una violencia irracional, estaban dispuestos a destruirlo y quemarlo todo, iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzara en su camino", dijo Piñera.

Todo sobre Sebastián Piñera