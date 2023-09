"En mí no van a encontrar un antagonista": Presidente Boric afirma querer "que al Consejo Constitucional le vaya bien"

22 sept. 2023 - 15:52 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, el Presidente Gabriel Boric, desde la ciudad de Nueva York tras participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se refirió al trabajo del Consejo Constitucional que hace algunos días comenzó a votar los artículos de la nueva Carta Magna.

Sus declaraciones surgen luego de que el pasado jueves el órgano revisara los artículos relacionados con derechos sociales, aprobando eliminar el pago de contribuciones para la primera vivienda, entre otros puntos. Esto se suma a la aprobación del artículo que establece que "la ley protege la vida de quien está por nacer".

Ir a la siguiente nota

"Le deseo todo el éxito"

En un punto de prensa, el mandatario fue consultado si le preocupan las decisiones que ha tomado el Pleno y su opinión respecto a la idea, que ha cobrado fuerza en consejeros del oficialismo, de votar en contra en el plebiscito de salida. También se le consultó sobre la acusación desde el Partido Republicano de que el Gobierno ha faltado a la neutralidad en el proceso.

"Me preocupa el Consejo Constitucional, porque estoy convencido que Chile necesita una nueva Constitución. Al Consejo Constitucional le deseo todo el éxito y espero que prime la voluntad de llegar acuerdos", comenzó señalando el jefe de Estado.

"En mí no van a encontrar un antagonista para eso, sino que todo lo que vamos a hacer y toda la información que vamos a proveer será objetiva, va a dar cuenta de los debates que se han dado. Ustedes han escuchado a los expertos de diferentes posiciones políticas respecto a las evaluaciones que hacen del Consejo Constitucional", agregó.

"Yo no soy catastrofista"

En la instancia, afirmó que "yo quiero que al Consejo Constitucional le vaya bien, que Chile tenga una nueva constitución, y me interesa colaborar en todo lo que esté en nuestro alcance, en esa dirección, no en polarización, ni en confrontación ni en buscar antagonistas para tratar de obtener réditos de corto plazo".

"Este tema es demasiado importante como para quedarse cada uno en su trinchera, tenemos que pensar más allá y, por cierto, no repetir los mismos errores que cometimos en el primer proceso", añadió el Presidente de la República.

Finalmente, aseguró que se referirá a los detalles del borrador "cuando tengamos el texto definitivo, todavía quedan votaciones pendientes, una revisión por parte de los expertos, pero yo no soy catastrofista. No me voy a prestar para generar antagonismos en esto, yo quiero que al Consejo le vaya bien, y con esa línea nuestro Gobierno va a trabajar".

Declaraciones del expresidente Piñera

En la ocasión, también se le preguntó sobre las últimas declaraciones del expresidente Sebastián Piñera, quien a un medio argentino afirmó que sufrió un "Golpe de Estado no tradicional" durante el estallido social de 2019.

"Yo lo único que puedo destacar es que hace pocos días, en conjunto con el expresidente Piñera, pero también con los expresidentes Bachelet, Lagos y Frei, firmamos una declaración en donde, además de comprometernos con la democracia y el respeto irrestricto a los derechos humanos, decíamos de manera muy explícita que la violencia no es parte de la acción política en la democracia, y esa convicción yo la he tenido siempre y la mantengo", contestó la máxima autoridad del país.

En esa línea, expresó que "más que polemizar con el expresidente Piñera, lo que me interesa destacar es lo que tenemos a futuro. A futuro tenemos un compromiso de todos los expresidentes vivos, y quien les habla, de que la violencia no es parte de las herramientas legítimas para actuar en democracia".

Sin embargo, remarcó que "me parece muy importante no confundir y no poner en un mismo saco actos violentos con movilizaciones, porque hay quienes en Chile que parecieran olvidarse que hay causas legítimas del malestar y que tenemos que enfrentarlas como país".

Todo sobre Gabriel Boric