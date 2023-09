Cadem sobre plebiscito de diciembre: 23% a favor, 57% en contra y 20% no sabe o no responde

17 sept. 2023 - 22:50 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo a los resultados de la encuesta Cadem conocidos este domingo, el 23% de los consultados dicen que votaría favorablemente el nuevo texto constitucional que será plebiscitado en diciembre, lo que implica una caída de 7 puntos respecto a la consulta anterior.

Asimismo, el 57% votaría en contra, lo que implica un aumento de 4 puntos respecto a la medición anterior. Otro 20% no sabe o no responde, con un alza de 3 puntos, que en este caso no es estadísticamente significativa, pues está dentro del margen de error de la encuesta.

¿Qué dicen los resultados de la encuesta Cadem?

Por otra parte, el 69% que declara estar en contra, dice estar totalmente convencido de hacerlo. Solo el 9% de ellos dice que podría votar a favor.

Desde Cadem también destacan que en diciembre del año pasado el 82% estaba de acuerdo con las 12 bases fundamentales que dieron el marco del proceso, en junio de este año el 69% se mostró a favor de la propuesta de los expertos y hoy el 79%, en promedio, apoya las enmiendas impulsadas por el Partido Republicano y Chile Vamos.

Visión sobre las normas

Las enmiendas más valoradas por los encuestados son: que el Estado debe garantizar la seguridad (97%); sala cuna gratuita (93%); libertad de elección en educación, salud y pensiones (93%) y la protección del medio ambiente y de los animales (ambas con 92%).

En cambio, las enmiendas que cuentan con menos apoyo son: que los Bienes Nacionales de uso público podrán ser susceptible de concesión (45%), la barrera del 5% para acceder a representación parlamentaria (54%) y que la cueca y el rodeo son el baile y el deporte nacional (59%).

Aprobación del Presidente Gabriel Boric

La aprobación del Presidente Boric, en tanto, mejora 3 puntos, a 31%, después de 7 semanas de estabilidad. El 64% lo desaprueba.

Entre los políticos mejor evaluados figuran: Evelyn Matthei, en primer lugar, con 67% (-4), seguida por Michelle Bachelet, Germán Codina, Claudio Orrego y Rodolfo Carter, todos con 58%. José Antonio Kast retrocede 9 puntos, a 43% y Beatriz Hevia 5 puntos a 40%.

