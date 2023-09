Cadem: 53% de los encuestados votaría "en contra" y 30% "a favor" de la Nueva Constitución en elecciones de diciembre

03 sept. 2023 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias adelanta en exclusiva los resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 3 de septiembre, la que abordó, entre sus puntos, cómo sería la votación en las elecciones del proyecto de nueva Constitución y la aprobación y desaprobación del Presidente Gabriel Boric.

Proceso constitucional

Elecciones en diciembre

Ante el planteamiento: "Con la información que tiene disponible hasta ahora, ¿Usted votaría a favor o en contra de la nueva constitución en las elecciones de diciembre de este año?", un 53% de los encuestados votaría en contra, un 30% a favor y un 17% no sabe o no responde.

Cabe mencionar que la opción "en contra" ha descendido tres puntos desde la encuesta realizada en la semana del 25 de agosto, mientras que "a favor" subió seis puntos en el mismo periodo. Sin embargo, sigue habiendo una diferencia de 23 puntos entre ambas.

Nueva propuesta frente a Constitución actual

Luego, frente a la pregunta: "Hablando de la Constitución que Chile necesita, ¿Ud. preferiría la constitución actual o la propuesta de nueva constitución que se discute en el Consejo?", un 46% respondió que prefiere "la constitución actual" y un 42% "la propuesta de nueva constitución". Además, un 12% no sabe o no responde.

Condiciones para votar a favor

Al ser interrogados por: "¿Usted votaría a favor en el plebiscito de diciembre si...?", las tres opciones que se imponen son:

Si la nueva constitución considera libertad de elección en salud, pensiones y educación (81%).

Si el texto da estabilidad al futuro del país (81%).

Si la nueva constitución considera derechos sociales garantizados (76%).

En cambio, las tres opciones por las que las personas no votarían a favor son:

La propuesta del consejo se aprueba de forma transversal por todos los partidos políticos (33%).

Si el texto termina con el debate constitucional (36%).

El Presidente Boric y José Antonio Kast llaman a votar a favor (51%).

Escenario post elecciones

Frente a la pregunta: "Si la propuesta de nueva constitución no se aprueba en diciembre, ¿Ud. cree que el proceso constitucional...?", un 57% manifestó que "debe cerrar y continuar con la Constitución actual", un 41% "debe continuar y proponerse una nueva Constitución" y un 2% no sabe o no responde.

Presidente Gabriel Boric

Aprobación Presidencial

Ante la consulta: "Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma cómo Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno?", un 29% de los encuestados manifestó que "aprueba" la gestión del Mandatario y un 65% que la "desaprueba". Además, 3% "ni aprueba ni desaprueba" y 3% "no sabe / no responde".

Variación respecto a cifras pasadas

Lo anterior, respecto a la pregunta realizada en la semana pasada, exhibe un ascenso de un 1% en la aprobación a la gestión del Mandatario, mientras que la desaprobación bajó dos puntos.

Vale destacar que la encuesta fue elaborada con los datos entregados telefónicamente por hombres y mujeres de 18 o más años, logrando 705 casos efectivos de un total de 7.704 llamados realizados. Esto representa una tasa de éxito de un 9.1%.

