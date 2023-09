"Me pone triste que esto en Argentina no es tan posible": Joven trasandina muestra qué se compró con un sueldo en Chile

11 sept. 2023 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

A pesar de que es sabido que Argentina atraviesa un complejo panorama económico a causa de la inflación, una joven trasandina residente en Chile, usuaria de TikTok, graficó las cosas que puede comprar de este lado de la cordillera, las cuales, según ella, difieren mucho de lo que se puede hacer en el país vecino.

En un breve registro, que no alcanza ni el minuto de duración, la usuaria identificada como @lolananai hizo un pequeño recuento de lo que le permitió costear su sueldo de un mes en Chile.

"Quería mostrar qué me compré trabajando durante un mes acá en Chile", dijo en primera instancia.

Créditos: caputra TikTok @lolananai

"Me pone triste que esto en Argentina no es tan posible"

Acto seguido, mostró que adquirió un iPad además de un Apple Pencil, que es un implemento para utilizar de manera más amigable el primer aparato. Respecto al Apple Pencil, detalló que le costó "150 dólares o algo así".

Posteriormente, precisó que además se compró un par de zapatos y, por si fuera poco, apuntó a que "todavía tengo plata ahorrada, como que me compré estas cosas y aun así me sobra dinero".

"Me pone triste que esto en Argentina no es como tan posible y no es que yo trabaje en un campo, tipo los de Nueva Zelanda recogiendo uvas, yo soy tatuadora", cerró.

Mira el video:

