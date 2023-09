"No me creen": Joven italiano asegura que Chile tiene los mismos precios que Europa

06 sept. 2023 - 16:30 hrs.

El italiano Lorenzo Venturelli, quien se encuentra viviendo en Chile durante su intercambio estudiantil, comparó el costo de vida entre nuestro país y el continente europeo.

El joven lleva meses en territorio nacional y ha publicado diversos videos sobre su travesía e, incluso, hace un tiempo se volvió viral tras mostrar lo impactante que fue realizar un viaje en micro en Viña del Mar, debido a la velocidad que toman los conductores.

Ir a la siguiente nota

"No me creen"

"Chile tiene los mismos precios de Europa", partió diciendo Lorenzo Venturelli en su nuevo video.

"Cuando le digo a las personas no me creen, pero vivir en Chile me costó como vivir en Italia y me refiero al costo de la vida de todos los días", explicó.

Venturelli detalló que "claramente no puedo saber cuánto cuesta comprar una casa en Chile comparado con Italia, pero lo que sí se puede comparar es la comida, la ropa, o las actividades de todos los días, como ir al cine, usar el transporte público o esas cosas".

La creencia popular indica que los países europeos son más caros que Chile, pero a juicio del estudiante, esto no es como parece.

"Las personas acá no se lo esperan, siempre piensan que el sur de América es más económico, pero eso no vale por Chile", finalizó.

Su opinión condice con la de Aurora Parajó, ciudadana española que lleva algunas semanas en Chile.

En su cuenta de Tiktok, la joven mostró los precios de una compra que realizó en el supermercado y por la cual se decepcionó debido a los precios. Aunque fue con la intención de no sobrepasarse de los $55.100, terminó desembolsando $65.465.

Todo sobre Virales