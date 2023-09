"Es un milagro": Tiktoker mexicano quedó sorprendido porque en Chile se puede beber agua potable de la llave

04 sept. 2023 - 16:15 hrs.

Para los chilenos puede resultar una simpleza, pero para ciudadanos extranjeros que están en Chile es un +privilegio. En nuestro país, las personas pueden beber agua directamente de la llave, dado que es potable; es decir, apta para el consumo humano.

Una situación que no ocurre en México, por ejemplo, donde los habitantes deben comprar agua embotellada para consumirla, ya sea bebiéndola o para la preparación de sus alimentos, entre otras cotidianeidades.

Esta situación sorprendió a Brian Grillo, tiktoker mexicano en Chile que tildó de "milagro" y "maravilla" el hecho de que tengamos agua potable en la llave en casi todo el territorio nacional.

En su cuenta de TikTok, el norteamericano tiene varios videos que se han hecho virales, ya que expone las principales diferencias entre su nación y nuestro país.

"Es un milagro"

Mediante un video que suma más de 150 mil reproducciones, el usuario identificado en la red social como @grillodebosque se graba caminando por un parque santiaguino, comentando lo que más le gusta de Chile.

"Chilenos, tienen agua potable en la llave. Es un milagro, es una maravilla, porque comprar garrafones aquí es un gusto, no una necesidad", comentó Brian, dejando en evidencia que en México se debe comprar el agua potable en el supermercado u otros negocios.

Brian quedó muy sorprendido por el agua potable de la llave en Chile (TikTok)

Eso sí, consignó en el posteo que "cada gota que se gasta (en Chile) es como desperdiciar agua simple (no potable). Oh regalo, oh castigo", agregando una cara triste.

En el mismo registro, Grillo aseguró que "cada vez que camino por la ciudad (Santiago) me fascino de la arquitectura y de la naturaleza, es un lugar muy bonito. También su acento es muy bonito, me gusta mucho su acento, aunque no les entiendo".

Otra diferencia entre Chile y México

El usuario de la red social lleva poco más de un mes en Chile. En este tiempo ha descubierto otras diferencias entre Santiago y su tierra natal, unas muy peculiares, como la que él identificó con los "marihuanos".

"En Santiago vas caminando y huele a marihuana y en México también. Pero aquí (en la capital chilena) es difícil saber quién es el que está fumando. En México es muy evidente, porque el que va fumando va un poco alerta (fumando y mirando para todos lados)", consignó en otro video.

