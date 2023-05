El viral viaje en micro de joven italiano en Viña del Mar: "Si no estás sentado, corres el riesgo de caerte"

16 may. 2023 - 13:00 hrs.

Las redes sociales suelen utilizarse para informar y compartir cierto tipo de contenido, el cual muchas veces es entretenido para la audiencia. Este es el caso de un joven italiano que registró su experiencia visitando Chile.

El usuario de TikTok, que se hace llamar @dinomelorenzo, subió un video a su cuenta personal retratando cómo fueron los momentos que vivió a bordo de una micro (bus) en Viña del Mar.

El video viral

En un breve registro, el cual no supera los 30 segundos, el tiktoker reveló su experiencia en este recorrido y señaló que "si nunca has tomado la micro en Viña (del Mar), no sabes lo que es el miedo".

Lo anterior, ya que, según su relato, el bus al que se subió iba a una gran velocidad, lo que terminó por llamar su atención.

"Como pueden ver, (la micro) va a una velocidad impresionante, incluso, en comparación con los autos", afirmó el joven.

Asimismo, indicó que "o sea, es absurdo. Y si no estás sentado, corres el riesgo de caerte, pero la vista es muy hermosa".

Ante esto último, el joven manifestó, de manera irónica, que el servicio "te lleva por toda la costa, y si no te caes al mar, es una gran vista".

La reacción en redes sociales

Los usuarios de TikTok no tardaron en reaccionar al video y dejaron en evidencia que la sensación que tuvo el joven italiano era compartida, afirmando que ellos también han pasado por la misma situación.

"Con miedo a morir, pero no a llegar tarde", "es como un tren bala" y "agárrate fuerte si estás en los últimos asientos", fueron algunos de los comentarios en el registro.

