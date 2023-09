Geofísico chileno que vivió el terremoto en Marruecos: "Las normas de construcción no están a la altura"

09 sept. 2023 - 09:42 hrs.

¿Qué pasó?

El geofísico chileno, Cristián Farías, conversó con Meganoticias Alerta sobre cómo fue su experiencia tras vivir el terremoto 6.8 que ocurrió ayer, viernes 8 de septiembre, en Marruecos.

Hasta el momento, las autoridades cifran en al menos 820 personas fallecidas producto del fuerte sismo. Además, existen 672 heridos, 205 de ellos graves.

¿Qué dijo?

El geofísico partió su relato sobre el terremoto diciendo que "aquí hay una situación complicada, Marrakech no lo está pasando bien".

"Es muy distinto sentir un terremoto 6.8 en Marruecos que en Chile, las normas de construcción no son las mismas, entonces el departamento no paraba de moverse y eso no es algo a lo que estemos acostumbrados en Chile", detalló.

"Un sismo de magnitud 6.8, con lo superficial que fue, por supuesto, se siente tremendamente fuerte y genera laceraciones en el suelo súper grandes, pero el hecho de que las normas de construcción no estén a la altura de algo de ese tipo es lo que nos trae problemas", agregó.

El profesional contó que en el departamento donde aloja junto a otros chilenos "no pasó nada, porque es más moderno, pero no paraba de moverse y se sentía el paso de las ondas, lo que no estamos acostumbrados en Chile porque nuestra norma es distinta".

"Marrakech ya es caótico, con un terremoto grande es muchísimo más, pero en la zona donde estoy no es tan tremendo porque no vimos grietas en los edificios… lo que sí había era mucha gente asustada", dijo Farías.

"Ya si te ibas al pueblo más viejo, hacia el centro, ahí la historia era distinta porque hay derrumbes, gente pasándolo muy mal y, claro, ya después de media hora sonaban sirenas de ambulancias y bomberos que indicaban que estaban rescatando gente y que estaban pasando cosas más complicadas", aseveró.

"Hay que dejar a los profesionales hacer el trabajo"

Por último, al ser consultado por si había autoridades en terreno, el geofísico dijo que "Chile tiene esa tendencia de que los ministros deberían estar en terreno, pero en realidad para la emergencia no sirven de nada porque tienes que dejar a los profesionales hacer el trabajo".

"Aquí hay ambulancias, bomberos, policías desplegadas... Un poco como en Chile, en ese sentido la respuesta es muy parecida a la que hacemos nosotros, pero el contexto, la forma en la que se generan los daños, las construcciones y las formas en las que las personas reaccionan son distintas", comentó.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, dio a conocer un video donde entregó recomendaciones para actuar en caso de un terremoto.

En el registro destaca la ayuda que se debe dar a las personas en situación de discapacidad, y tener un plan familiar de emergencia para asumir una crisis de ese tipo.

¿Qué hacer en caso de terremoto?

En un país sísmico, como Chile, siempre es bueno estar preparado para una emergencia de este tipo. Y más si el movimiento telúrico alcanza el nivel de terremoto y/o tsunami.

Por lo mismo, en los últimos días y a través de redes sociales se redifundió un video (entregado hace un tiempo por Senapred), donde se entregan recomendaciones para actuar en caso de una catástrofe.

En el registro destaca, entre otros, la ayuda que se debe dar a las personas en situación de discapacidad, y tener un plan familiar de emergencia para asumir una crisis de ese tipo.

Según el video, se recomienda seguir estos pasos:

Verifica de qué material está construido tu hogar, colegio o lugar de trabajo. Si es adobe o autoconstrucción, “debes evacuar inmediatamente durante un sismo”.

Identifica lugares de protección sísmica, alejando de ventanas y elementos que puedan caer encima.

Identifica dónde están las llaves de agua y corte general de gas y electricidad. Aprende cómo usarlas.

Elabora un plan familiar de emergencia que establezca puntos de encuentro y roles a desarrollar por cada integrante del hogar. Además, mantén un kids de emergencia para esos casos.

Ubicarte en un lugar de protección sísmica. Siempre mantén la calma.

Si estás en silla de ruedas, dirígete a un lugar seguro (también llamado de protección sísmica). Si no puedes, se solicita frenar la silla y proteger la cabeza y cuello con los brazos.

En la calle hay que alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.

Si estás en un lugar de asistencia masiva, se pide quedarse en el lugar que estás y protege tu cabeza con los brazos.

Si manejas, disminuye la velocidad y con precaución, detente en lugar seguro, siempre con criterio y prudencia. Si vas por autopista urbana, disminuye la velocidad y no te detengas.

Si estás en la costa y no pudiste mantenerte en pie, evacua a zonas de seguridad para tsunamis, establecida en lugares altos.

Para iluminar, solo usa linternas, nunca fósforos, velas o encendedores. No produzcas chispas.

Utiliza mensajes de texto para comunicarte y ten a mano una radio o TV a pila. Sigue siempre los reportes oficiales.

Si quedas encerrado, mantén la calma y espera la llegada de rescatistas. Además, da golpes en la estructura donde estás atrapado, pero no grites y cubre tu boca.

Ten listo un plan de evacuación en el hogar y ten red de apoyo, especialmente para personas en situación de discapacidad.

