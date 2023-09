"Usted será responsable del clima": Chahuán emplaza a Presidente Boric para no tener un 11 de septiembre violento

06 sept. 2023 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el timonel de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, emplazó al Presidente Gabriel Boric a dar un pie atrás "respecto a generar puntos de fricción" para no tener un 11 de septiembre violento.

Sus palabras se dan luego de que Chile Vamos realizara una declaración conjunta alternativa a la del Gobierno, para respaldar la democracia y Derechos Humanos.

¿Qué dijo Chahuán?

"Quien pone los climas es el Presidente de la República y hacemos el llamado para que tenga un mensaje convocante en torno al 11 de septiembre de 2023. Él será el responsable de si tenemos una jornada pacífica o una jornada violenta, y por tanto crispar el escenario, enrarecerlo, es una responsabilidad del Ejecutivo", aseveró el timonel de RN.

"El Gobierno tiene que llamar con un mensaje convocante a los chilenos a unirse en torno a los próximos 50 años y no seguir mirando en el espejo retrovisor, generando una apología de la división", sostuvo.

"Usted será responsable del clima"

Además, hizo referencia al pacto alternativo de Chile Vamos, señalando: "Llamo al Presidente Boric a que recoja esta carta, lo invitamos a leerla y a suscribirla, y lo interpelamos a que él construya un clima de unidad a pocos días del 11 de septiembre, él será responsable".

"Presidente Boric, usted será responsable del clima que usted ha construido en los últimos días y que no me cabe la menor duda que si no genera un pie atrás respecto de generar puntos de fricción, lamentablemente podríamos tener un 11 de septiembre violento", reiteró.

Asimismo, recalcó que "el Presidente es el responsable, para que tengamos un 11 de septiembre de reencuentro y no de enfrentamiento, con una mirada conjunta respecto del pasado y no una mirada en el retrovisor respecto de los odios y divisiones del pasado".

Declaración conjunta

Sobre el texto elaborado por Chile Vamos, Chahuán aseguró que "nosotros hemos sido en esta declaración mucho más profundos y contundentes y sin prejuicio para condenar toda forma de violencia, tanto ocurrida antes del 11 de septiembre del 73, desde el 11 de septiembre 73, y, por supuesto, la que ocurre todos y cada uno de los días".

"Toda forma de violencia, incluido el terrorismo en la Macrozona Sur, toda forma de violencia, incluido el crimen organizado, toda forma de violencia, incluso la desatada con fuerza el 18 de octubre de 2019", indicó,

"Y acá nosotros vemos prejuicio por un sector de una de las coaliciones oficialistas que prefiere una frase anodina y no la profundidad del desafío que involucra ser condescendientes o haber estimulado en su momento la violencia", añadió.

En ese sentido, afirmó que "la oposición acá tiene una sola posición, la condena de la violencia es la base de la convivencia democrática y, por tanto, yo llamo al Presidente Boric a que recoja esta carta, invitarlos a leerla, a suscribirla".

