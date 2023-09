Experto confirma enjambre sísmico en Caldera: ¿Puede significar que viene un evento mayor?

05 sept. 2023 - 16:21 hrs.

¿Qué pasó?

Desde la noche del pasado domingo, y hasta la madrugada de este martes, se han producido más de 20 temblores con epicentro en Caldera, región de Atacama.

En específico, el Centro Sismológico Nacional (CSN) logró registrar 25 sismos, que varían en su magnitud de 2,6 a 4,3.

Ir a la siguiente nota

Los temblores

Si bien los movimientos telúricos no tuvieron una magnitud considerada de intensidad mayor, sí se dieron una gran cantidad en un corto periodo de tiempo. De hecho, el lunes, desde las 20:12 hasta las 23:06 horas, hubo diez temblores.

Foto: Shutterstock

El primer sismo del evento se registró a las 22:32 horas del domingo, y tuvo una magnitud de 3,2, mientras que el último, hasta la hora de cierre de esta nota, fue a las 12:00 horas de este martes, con una magnitud de 2,8.

El de mayor de intensidad, que fue de 4,3, ocurrió el pasado lunes a las 20:13 horas. En tanto, el de menor intensidad (2,6) fue a las 23:06 del pasado lunes.

¿Por qué ocurre este fenómeno?

"Hasta donde nosotros manejamos, no existe una razón que genere este tipo de eventos en particular. Hasta este momento, sin hacer un análisis muy detallado, efectivamente esta sismicidad corresponde a eventos de magnitud moderada baja, no se detecta un sismo principal", expuso Felipe Leyton, encargado de Innovación y Transferencia Tecnológica del CSN.

En ese sentido, sostuvo que "puede existir una causa, pero nosotros no tenemos las herramientas como para determinar cuál es la causa que produce esta acumulación de esfuerzo. Lo que diría es que se trata de un enjambre".

¿Qué es un enjambre sísmico?

El Doctor en Sismología de Saint Louis University, Estados Unidos, explicó que un enjambre "es cuando tienes una acumulación de eventos, en el tiempo y el espacio, en una zona particular en un poco tiempo". Aunque aclaró que "un poco tiempo es un poco relativo".

Al respecto, precisó que incluso se hayan producido más sismos en la misma zona, "porque depende mucho de las condiciones de ruido en las estaciones... No puedo descartar que hayamos tenido otros eventos de magnitud similar y que simplemente no lo hayamos podido detectar. Eso puede ocurrir, nuestro monitoreo es para eventos 3,6 para arriba, sólo podemos hablar de los que sí hemos detectado".

"Son eventos que se producen cercanos en el tiempo y con una zona epicentral muy cercana, y probablemente hay una anomalía que se encuentra en el contacto entre las placas. Las placas no son lisas, son rugosas, hay distintos tipos de estructuras que van yéndose con la subducción de la placa de Nazca y ese roce, esa rugosidad que se produce en el contacto entre ellas, produce esta acumulación de eventos, donde no tenemos un evento principal, sino que una serie de eventos de magnitud comparable", afirmó.

¿Puede significar un evento mayor?

Al ser consultado si esto puede significar un evento mayor en la zona, respondió: "no, en ningún caso. Esto no tiene que ver con la generación de grandes terremotos, sino más bien por la topografía, la forma que tiene el contacto sismogénico, que uno lo podría atribuir de manera sencilla a la topografía que existe en la placa de Nazca, la placa Oceánica, pero a su vez la placa Sudamericana también en rugosa. Entonces, ambas tienen rugosidades, ambas van a tener puntos en los cuales se acumula más esfuerzo, pero en pequeña cantidad".

"Es una zona donde hay una anomalía entre el contacto entre las placas, donde se produce esta sismicidad distinta. Esto ocurre continuamente en nuestra historia a lo largo del país. Simplemente son eventos que podemos detectar exitosamente, porque de ellos solo dos han sido sensibles, ni la población ha podido detectar estos eventos", sostuvo.

En esa misma línea recalcó que "no se relaciona con los grandes ciclos que involucran a los grandes terremotos que hemos presenciado en nuestro país. Esto tiene que ver con una dinámica más de corto plazo, de escalas muy pequeñas comparadas con los grandes terremotos".

Todo sobre Temblor