Volvió a la universidad después de seis décadas: A sus 88 años está pronto a titularse de ingeniero

01 sept. 2023 - 13:30 hrs.

Una inspiradora historia es la que protagoniza Rubén Bahamondes, un adulto mayor que a sus 88 años se desempeña como estudiante y que está pronto a finalizar la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones.

Después de casi seis décadas alejado de las aulas, el hombre decidió retomar los estudios que interrumpió en los años '60, cuando en su lugar de trabajo fue ascendido para liderar un área, lo que le demandaba tiempo completo.

Ir a la siguiente nota

El volver a la educación superior también estuvo influenciado por la soledad que sintió tras la muerte de su esposa, pero con el apoyo de su familia, Rubén echó los cuadernos y sus sueños a su mochila, convirtiéndose en el estudiante más longevo de Inacap.

La triste decisión de dejar sus estudios

En los años '60, Rubén ejercía como barrendero en la sección "Casillas" de Correos de Chile, la empresa de toda su vida. Por las tardes, llegaba a las dependencias de la entonces Universidad Técnica (hoy Universidad de Santiago) para asistir a las clases de Ingeniería Eléctrica.

Un día, el director general de la compañía le propuso hacerse cargo de la instalación de maquinarias para la Central de Clasificación, cuya sucursal abriría dentro de un mes en calle Exposición, en la comuna de Santiago.

Rubén es el estudiante más longevo de Inacap (créditos: Las Últimas Noticias)

"Pensé 'esta es la mía'. Tenía un sueldo bastante modesto barriendo y me ofrecían trabajar en lo que me gustaba, así que dije 'sí, soy capaz'. Aunque también dije 'tremendo lío en el que me estoy metiendo'", confesó a Las Últimas Noticias.

Cuando cumplió el encargo mandatado, fue ascendido a supervisor y le incrementaron su sueldo. A cambio, tuvo que sacrificar su carrera universitaria antes de terminarla, dado que su nuevo cargo le demandaba dedicación absoluta.

"El último día que fui a la universidad estaba sentado en los jardines. Recuerdo que me corrieron las lágrimas de pena, pero estaba casado y no podía dejar el trabajo así como así", señaló Bahamondes, que llegó a ser jefe de unidad de mantenimiento y proyectos eléctricos en Correos de Chile.

Volver a la U después de quedar viudo

Sobre el fallecimiento de su mujer, Rubén confesó que le dolió profundamente: "Me llevaba muy bien con ella, era tan linda. Cuando murió, me encontré solo en la casa y sin hacer nada. La soledad no se la doy a nadie".

Rubén tiene la intención de realizar un magíster, una vez que se titule de ingeniero (Facebook)

En medio de esta tristeza, su familia lo alentó a retomar sus estudios. Primero, se matriculó en la carrera Técnico en Telecomunicaciones, la que ya terminó. Ahora, le falta un semestre para titularse como ingeniero en telecomunicaciones.

Sin ningún beneficio estudiantil que financie su carrera, Rubén la paga con su propio bolsillo. Además, se siente un alumno más entre sus compañeros de generación que son más jóvenes.

"Muchos no se atreven a estudiar a mayor edad, porque les da vergüenza. Yo no tengo ese problema, me gusta ponerme a tono con los chicos, bromeo con todos. Nunca he sido marginado por ellos", concluyó el futuro ingeniero, que tiene el deseo de volver a la Universidad de Santiago para hacer un magíster.

Todo sobre Noticias Chile