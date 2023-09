Acusan de estafa a exchico reality Cristóbal Romero: Le dieron $20 millones para inversión y nunca los devolvió

01 sept. 2023 - 12:01 hrs.

Cristóbal Romero es un joven que se hizo conocido por participar hace años en un docureality de Canal 13. No obstante, en los últimos días volvió a hacer noticia producto de una acusación en su contra por presunta estafa.

La denuncia fue a través de redes sociales, por parte de un usuario de Instagram llamado Felipe Iturrieta, quien desclasificó que hace dos años se vio envuelto en un proyecto con Romero, a quien le entregó $20.000.000.

Este millonario monto se lo traspasó para generar utilidades de forma mensual. Sin embargo, según su versión, nunca vio incrementos en la cifra antes mencionada e incluso jamás recibió el dinero de vuelta.

La respuesta de Cristóbal Romero

A partir de allí, contó que el exchico reality no le respondía sus llamadas y que tampoco recibió una oferta para ver la posibilidad de una devolución más flexible.

En una publicación en Instagram, Iturrieta compartió conversaciones de WhatsApp con Romero, quien le dijo en un momento que la inversión salió "mal".

Cristóbal Romero / Instagram

"Yo tengo principios, pero si no te he devuelto es porque no he podido", fueron parte de las palabras del influencer.

La medida legal

A partir de allí, Iturrieta aclaró que recurrió a un abogado para demandar a Romero por los delitos de estafa y apropiación indebida, después de dos años sin tener el dinero en sus manos.

"Espero que con esto no sigan cayendo personas en sus estafas y mintiendo en redes sociales que todo lo que ha logrado supuestamente es gracias a su maravillosa estrategia de criptomonedas, sino más bien lo logra estafando a gente como yo", sostuvo el afectado.

Cristóbal Romero / Instagram

Al mismo tiempo, en sus historias de Instagram, Iturrieta comenzó a buscar y reunir a personas que pudieran haberse visto afectadas por hechos similares, exponiendo de esta forma a un grupo llamado Social Money, del rubro de la inversión y rentabilidad, cuyo proyecto finalizó el pasado 1 de agosto, según la cuenta de Instagram (pincha aquí).

Los últimos registros revelados por la víctima

En uno de los últimos registros publicados por la víctima, Romero decía en febrero de 2022, por medio de un audio, que "no estoy en las mejores condiciones (para abonar) aún. Han sido meses feítos".

Por último, en abril del mismo año, el propio exchico reality le señalaba que no le podía dar una "respuesta certera" para devolverle el dinero, asegurando haber tenido problemas para manejar su empresa.

Cabe destacar que en su perfil de Instagram, Romero aparece encabezando tutoriales de trading y generando contenido acerca de bitcoins, acumulando miles de visitas.

Hasta el momento, el exchico reality no se ha pronunciado sobre la acusación en su contra, aunque ha continuado compartiendo videos sobre inversión.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

