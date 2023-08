"Esto no fue casual": Doctora Carolina Herrera cree que delincuentes "la marcaron" tras ser víctima de un séptimo robo

30 ag. 2023 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

La doctora Carolina Herrera, reconocida por sus apariciones en televisión, fue víctima de un séptimo robo en cuatro años.

La noche del pasado martes, Herrera sufrió el robo de su vehículo, el cual estaba estacionado en el exterior de su domicilio en la comuna de Ñuñoa. Dos meses antes, habían ingresado a robar a su vivienda, sustrayendo especies como joyas y llaves de vehículos.

Ir a la siguiente nota

Frente a esto, la tesis de la médica es que el auto se lo llevaron con su propia llave. "Ayer llegué a las 20:30, lo estacioné en la vereda y estuve conversando con mi hijo Matías, cosas profundas de la vida, una hora, como hace cualquier mamá. Cuando llegó mi marido, me dice '¿dónde está tu auto?'".

Cree que delincuentes "la marcaron"

Según explicó Herrera a Meganoticias Amanece, hace algunos días tuvo la sensación de que los delincuentes "la marcaron".

"Tuve la sensación, hace un par de días pasé por Echeñique con García Moreno (en Ñuñoa), de que un hombre me miró, hizo un gesto raro. Aquí no hay que ser inocente, hay que entender que esto no fue casual, no fue algo que iba pasando, la gente te observa, uno está expuesto, te planifican", señaló.

Herrera también reflexionó, diciendo que "me siento muy vulnerada porque no entiendo la mentalidad de los delincuentes que te están mirando, marcando y vigilando todo el tiempo".

Sobre la sensación que tiene tras haber sido siete veces víctima de la delincuencia, sinceró que "no voy a vivir encerrada, yo voy a seguir saliendo (...) Para mí hay cosas más importantes, mi perrito que se está muriendo, eso es más importante, necesito paz, necesito un poco de tranquilidad, pero esto no ayuda".

Finalmente, la doctora sinceró que "mi única lección es que no hay que tener nada que lamentes que te roben, hay que desprenderse, no hay que tener cosas materiales".

El vehículo robado corresponde a un Subaru XV de color blanco y cuya patente es KTKT28.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dra. Carolina Herrera (@dracaroherrera)

Todo sobre Noticias Chile