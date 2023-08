Llegó la papa argentina: ¿Cuánto cuesta y cuál es la diferencia con la chilena?

28 ag. 2023 - 13:51 hrs.

¿Qué pasó?

El último sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país provocó que diversos terrenos agrícolas se vieran inundados por la caída de precipitaciones y desbordes de ríos.

Esto trajo como consecuencia en algunos productos, como la papa, la que mostró una importante alza en sus precios y, ante ello, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, aseguró que desde el Gobierno ya tienen una solución: importar papa argentina directamente desde Mendoza.

¿Cuánto cuesta la papa argentina?

Desde La Vega, en la comuna de Recoleta, el kilo de papas argentinas tiene un valor de $1.500, mientras que las chilenas alcanzan los $1.800.

Eso sí, algunos puestos venden el producto nacional a $1.600, pero ese valor tampoco ha dejado contentos a los consumidores.

Además, una de las comerciantes indicó que vendía una malla de cinco kilos de papas argentinas a $7.400, lo que equivale a $1.480 el kilo.

¿Cuáles son las diferencias entre la papa argentina y la papa chilena?

Por el momento, se han importado más de 100 mil kilos del producto trasandino con la finalidad de dar un respiro a los bolsillos de los chilenos.

Sin embargo, eso aún está en duda, ya que muchos connacionales no están seguros de su calidad, principalmente por su aspecto.

Una de las características más llamativas del alimento argentino es su color más blanco, a diferencia de la papa chilena, que es entre café y cobrizo, mientras que por dentro es mucho más amarilla.

Asimismo, llama la atención su tamaño, pero pareciera ser que todo lo demás es igual.

"Es tan buena como la de nosotros, solo cambia el color de la cáscara. Contextura normal, no salen negras, no se deshacen, no salen manchadas", señala una trabajadora.

"Sirve para todo: papas cocidas, puré, papas mayo, cazuela. La pueden tener un mes guardada y no le va a pasar nada", agrega.