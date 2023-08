Colegio de Profesores rechaza propuesta del Gobierno y llama a paro nacional

25 ag. 2023 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Colegio de Profesores convocó a un paro nacional indefinido a partir del próximo martes 29 de agosto desde las 07:00 horas, tras rechazar la respuesta del Gobierno.

La decisión se tomó luego de la consulta docente, donde se estableció que el 46,34% de los docentes aceptó la propuesta del Ministerio de Educación al petitorio, mientras que un 53,66% la rechazó.

En concreto, las principales demandas que se encuentran en el petitorio son la reparación de la deuda histórica, un plan para enfrentar la violencia escolar y el pago de los bonos de retiro atrasados, entre otros.

¿Qué dijo el Colegio de Profesores?

El presidente del gremio, Carlos Díaz, señaló que "lo que estamos haciendo hoy día, es convocar a las profesoras y profesores de todo el país, a iniciar el próximo martes, a las 7 de la mañana, nuestro paro nacional indefinido, tal cual como lo hemos acordado en nuestra asamblea nacional, tal como lo hemos resuelto en nuestro itinerario que hemos generado hace mucho tiempo".

"Este paro indefinido es la respuesta que profesoras y profesores de Chile dan frente a un Gobierno que cada vez más nos va entregando con cuentagotas las respuestas, que va dando respuestas que no son satisfactorias, respuestas que no van en la línea de lo que hemos venido señalando hace mucho tiempo, en donde el sentido de urgencia, lamentablemente el Mineduc y el Gobierno, no lo han entendido", detalló.

Asimismo, el líder gremial manifestó que realizarán esta acción "para que el Gobierno entienda, escuche y entregue las repuestas que las profesoras, profesores y estudiantes se merecen para poder avanzar verdaderamente en la educación que todas y todos nos merecemos en este país".

