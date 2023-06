Ministra Tohá revela en qué colegios del país se adelantarán las vacaciones de invierno tras sistema frontal

25 jun. 2023 - 19:51 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció este domingo 25 de junio que se adelantarán las vacaciones de invierno en aquellos establecimientos educacionales que se encuentren habilitados como albergues.

Esto lo anunció unas horas después de que el titular del Ministerio de Educación, Marco Antonio Ávila, aseverara que el adelantamiento de las vacaciones se evaluarían caso a caso.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo?

La secretaria de Estado indicó que “a nivel nacional tenemos hoy 32 colegios, establecimientos educacionales que están sirviendo de albergues, y quedan solo dos días de clases".

"En esos colegios se van a adelantar las vacaciones de invierno”, reveló.

Para el resto de los establecimientos educaciones, aclaró que "deberían concluir las clases de acuerdo al calendario normal", siempre y cuando no se vean afectados por inundaciones u otras situaciones excepciones.

"Cualquier cambio respecto a las vacaciones de invierno, va a ser informado por los sostenedores en coordinación con las seremis de Educación", concluyó la ministra Tohá.

"La situación no es homogénea"

"No habrá un adelantamiento general de vacaciones, sino que se evaluarán situaciones específicas que pueden requerir suspensión. Seguimos en terreno evaluando daños y soluciones para los establecimientos", había señalado más temprano el Ministerio de Educación en redes sociales.

En Twitter, el ministro aclaró que "la situación de las comunas que han sido afectadas por el sistema frontal no es homogénea. Por eso, no habrá un adelantamiento general de vacaciones, pero he instruido a las y los seremis a coordinar junto a sostenedores las situaciones específicas que pueden requerir suspensión".

"El Mineduc está en terreno, evaluando daños y soluciones para los establecimientos que han tenido daños. Asimismo, cerca de 30 establecimientos están siendo usados como albergues. Toda la información será enviada a las comunidades educativas", agregó.