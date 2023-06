"Es la rotería máxima": Española se queja por actitud de chilenos en espacios públicos

20 jun. 2023 - 14:00 hrs.

Una ciudadana de nacionalidad española se viralizó en TikTok tras grabarse a sí misma quejándose de una actitud de los chilenos que le molesta profundamente, según sus propias palabras.

Se trata de la usuaria Yurema Bellozo, quien reclamó porque, de acuerdo a su percepción, en Chile no se acostumbra a usar audífonos a la hora de escuchar música, particularmente, en el transporte público.

"Es una falta de respeto aquí y en todos lados"

La mujer, residente en Chile, acotó que "yo no sé lo que le pasa a la gente, pero en cualquier medio de transporte público, se ponen a escuchar música sin audífonos y sin nada".

"Me vine de Santiago en el autobús (...) 9 de cada 10 viajes me toca un desubicado o una desubicada, y a veces son varios. Uno habla fuerte por teléfono y me entero de toda su vida, que a mí no me importa y al resto del autobús tampoco (...) esos ya me dan rabia", dijo.

"Por otro lado, tengo a los que escuchan música, donde los audífonos brillan por su ausencia y tengo que comerme la cagada (sic) de música que tiene puesta la persona", añadió, poniendo fragmentos de viajes en transporte público donde se evidencia lo que ella expone.

En esa línea, la usuaria acotó que "eso es falta de respeto aquí y en todos lados". Asimismo, precisó que esto ocurre en "los espacios públicos, sobre todos los cerrados, donde hay más gente: personas mayores y mamás con niños".

Luego, en el mismo video, relató un episodio donde detalla un cruce con alguien que habría estado escuchando música a alto volumen en la micro, aunque sin lograr que la persona encarada moderara los decibeles del reproductor de música.

"Ir escuchando 'El Jordan 23' a todo chancho porque te da la gana, es la rotería máxima. Si usted va en un transporte público, cualquiera que este sea, con más gente, póngase audífonos", cerró.

Mira el video:

