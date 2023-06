"La dogtora": Exchica reality en la mira por estafa en servicio de "traslado de mascotas VIP" a dueños fuera de Chile

16 jun. 2023 - 22:36 hrs.

¿Qué pasó?

La exchica reality, Casandra “Cass” Zamorano y su negocio de “La dogtora”, son acusados de estafas millonarias, luego que no cumpliesen su supuesto servicio de trasladar en avión a perros desde Chile a otras partes del mundo por grandes sumas de dinero.

Meganoticias averiguó que varias familias han denunciado a este servicio, que mantiene una deuda de 11 millones de pesos.

La “dogtora” y sus denuncias

Zamorano ofrece un servicio al que denomina “traslado de mascotas VIP”, que trata de, tal como dice su nombre, llevar a perritos en cabina de avión para que se reúnan con sus dueños que se encuentran fuera de Chile.

Camila Moya, una de las afectadas que denunció a “La dogtora” por estafa, pagó más de cuatro millones de pesos para que Dominga, su perrita, fuera llevada en cabina a Ohio, Estados Unidos, donde se encuentra viviendo actualmente. El pago era para los pasajes y todos los trámites para que el viaje se llevase a cabo el 21 de abril.

Pero el viaje jamás se concretó. Tras esto, Camila aseguró que "en redes sociales, Casandra tiene publicidad de que hacía traslados de mascotas en cabina, tenía muchas fotos de mascotas en cabina, por eso yo llegue a Casandra (...) y dije 'la voy a contactar'".

"Ahí fue cuando le escribí, fui a su consulta y me contó sobre los servicios. Pero después de que uno le paga, ella desaparece", agregó.

Acusan evasivas

Casandra Zamorano debe actualmente más de 11 millones de pesos entre los clientes que han denunciado sus servicios, y éstos acusaron que la influencer ha sido bastante evasiva al momento de enfrentarla.

Camila relató que "insistentemente le envié todos los días correos para poder elegir los pasajes de la Dominga, y que ella los comprara, y el día 20 de abril, a las 17 horas, me comenta que la Dominga no va a poder viajar porque el papel del SAG no estaba listo".

De ahí, la influencer cambió la fecha del viaje por lo menos en cuatro ocasiones: "Yo le mandé whatsapps, le mandé por redes sociales, le mandé correos (...) después me di cuenta de que en las redes sociales estaba subiendo historias. Ahí yo me di cuenta que cuando ya no me llamó, dije: 'Ok, Casandra me doy cuenta de que Dominga no va a viajar'".

Actualmente, la perrita se encuentra en casa de los padres de Camila, quienes esperan poder recuperar el dinero que le pagaron a “la dogtora”.

Acciones legales

Ewalde Meyer, abogado que interpuso una demanda contra Zamorano, luego que uno de los dueños de los perros que ella había prometido llevar fuera de Chile, señaló que ya existe un escrito judicial y que hay fecha para que "La dogtora" tenga que presentarse la deuda.

"Aca hay un actuar doloso porque ella sabe que el servicio no se prestó", señaló al ver un video en que Casandra Zamorano lleva al perro del demandante al aeropuerto y lo muestra como servicio exitoso.

En cuanto a "La dogtora", quien prefirió no dar declaraciones, interpuso una denuncia en la brigada de cibercrimen por un supuesto hackeo a sus cuentas.

