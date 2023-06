"Cultura narco en Chile": Encontramos 34 mausoleos en espacios públicos de 10 comunas de la Región Metropolitana

18 jun. 2023 - 22:45 hrs.

El pasado 01 de mayo, en su Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric anunció un plan para destruir los narco mausoleos.

La medida resonó fuerte, ya que estos lugares han proliferado en Santiago, convirtiéndose en focos de violencia y delincuencia.

Un equipo de reportajes de Meganoticias recorrió distintas comunas para intentar hacer un catastro de cuántos existen y el ambiente que los rodea.

En total, logró identificar 34 construcciones de esta "narco cultura”, las cuales utilizan espacios públicos en 10 comunas de la Región Metropolitana.

Los llamados mausoleos y estructuras construidas en la vía pública se realizan en honor a fallecidos miembros de clanes narcos o delincuentes de las zonas más peligrosas de la capital.

Mausoleo de "Los Marchant”

Corría el año 2021 y una investigación de la PDI terminó con la detención del líder de una banda dedicada al narcotráfico en la comuna de Lo Espejo, conocida como "Los Marchant".

Seis meses después de la detención de Francisco Marchant, una banda rival -de la cual no se tienen antecedentes- cobró la vida del menor de los hermanos.

En honor a la muerte de Diego Marchant, el clan familiar construyó un mausoleo en una de las principales plazas públicas de la población José María Caro, en la comuna de Lo Espejo.

En ese lugar se grabaron videoclips, se celebraron funerales y su hermana Antonella Marchant, quien asumió el liderazgo de la banda, presume su poder de fuego y propaga el miedo en los vecinos.

Ese centro de reunión ilegal, sería el punto de partida del proyecto para demoler este tipo construcciones en la capital.

Sin embargo, luego del aviso del gobierno, el propio grupo delictual desmanteló el mausoleo, dejando carteles con mensajes dirigidos al gobierno.

Lissette Mateluna

En la población San Gregorio de la comuna de La Granja se encuentra un mausoleo por Lissette Mateluna.

Su muerte se hizo conocida en la prensa, porque luego de ser baleada, su grupo delictual la fue a dejar malherida a un cuartel de Carabineros.

En el lugar donde viven sus padres se levantó una construcción en honor a ella y su compañero, quien falleció en un enfrentamiento con carabineros.

“Símbolos religiosos”

En la comuna de San Ramón encontramos otro mausoleo ubicado en una plaza pública.

El lugar fue hecho en honor a Alfredo Meneses, conocido como “El Chero”.

La construcción posee electricidad y al igual que otros sitios parecidos, ha sido usado para grabar videoclips de música urbana. Canciones asociadas al mundo delictual.

Su madre dice no conocer bien los delitos en los que estaba involucrado su hijo, pero sabe que algo escondía.

“Mire, yo siempre he dicho, de la puerta para adentro uno sabe. Pero de la puerta para afuera uno no sabe".

Al igual que en otros murales grabados, se repite el logo de la virgen negra, una santa que algunos delincuentes y traficantes conmemoran en este tipo de mausoleos”.

La virgen negra, entre otros tipos de virgen, está en distintas iglesias y representa para ellos un doble valor: Alguien que los cuida y los protege, a pesar de que van a cometer un delito.

Para el fiscal experto en criminología, Patricio Rosas, los símbolos religiosos en la cultura criminal son usados con la intención de buscar ayuda y orientación cuando se está viviendo en un mundo de constantes conflictos y enfrentamientos armados.

Pero estas creencias van más allá. El ministerio público ha descubierto que el mundo esotérico es consultado habitualmente por algunas bandas antes de cometer un delito, como si se tratara de un consejero espiritual.

¿En qué está el plan?

Hasta el momento no se sabe cuándo partirán las destrucciones de estos lugares.

Las autoridades no han podido llegar a un catastro oficial de los mausoleos narcos.

El Gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, ve como un problema esta demora, porque quienes lo construyeron comenzarán a desmantelarlas y luego será más difícil dar con su ubicación.

”Cada día que nos demoremos en erradicar estos narco mausoleos, cada día más le damos una suerte de peaje de legitimidad a esta narco cultura en la sociedad chilena”.

”Yo no he visto todavía un plan bien armado. He visto más bien un anuncio que va en la dirección correcta, pero tu y yo sabemos que el camino al infierno está pavimentado de buenos anuncios”.

