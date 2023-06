¿En qué casos se activan los airbags? El implemento no funcionó en el accidente de Patricia Maldonado

14 jun. 2023 - 13:00 hrs.

La mañana del pasado viernes 9 de junio, la conductora de televisión Patricia Maldonado (72) sufrió un accidente de tránsito al volcarse en su vehículo en la Ruta 68.

A pesar de las preocupantes imágenes que quedaron del suceso, Maldonado no sufrió mayores lesiones y ahora está con licencia médica y con un "ojo en tinta" después de ser dada de alta.

Ir a la siguiente nota

Durante una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la conductora de televisión reveló detalles del accidente, como que aún desconoce las causas detrás de su volcamiento y que algunos implementos de seguridad, como los airbags, no se activaron.

"Sentí que me di más de ocho vueltas en el aire", relató Maldonado, quien quedó atrapada dentro del vehículo. "En el último golpe me pegué en la cara porque las bolsas de aire no se abrieron. Tengo el ojo derecho en tinta", añadió al diario nacional.

Un grave accidente sufrió la vecina de Curacaví, Patricia Maldonado. El hecho ocurrió esta mañana (08:15 hrs.) en la ruta 68, km 29,500, (subida hacia el túnel Lo Prado), dirección Santiago. Según informacion entregada quedó con algunas lesiones, pero fuera de riesgo vital. pic.twitter.com/Vvad5D4P7v — Fm Music Curacaví (@Fmmusicx) June 9, 2023

¿Por qué no se abrieron las bolsas de aire?

Las bolsas de aire, o airbags, fueron diseñados para proteger a los pasajeros de un vehículo ante una colisión.

Existen diferentes variedades, las que se activan ante distintos escenarios. Los frontales, requeridos en todos los vehículos fabricados a partir de 1999, y los laterales, son los más recurrentes.

Según un estudio realizado en el año 2015, las bolsas de aire frontales son responsables de disminuir las fatalidades en los accidentes automovilísticos en un 29%, pero no se activan en todas las circunstancias.

pruebaderuta.com

Esta tecnología cuenta con sensores que la accionan solamente cuando se cumplen condiciones específicas, si no, los airbags incluso podrían poner en peligro la vida de los ocupantes.

Según detallan en el portal australiano Which Car, los airbags se inflan cuando se produce una colisión frontal mientras el vehículo circula a una velocidad superior a los 25 kilómetros por hora. También si el accidente ocurre en un rango de 30 grados a cada lado del automóvil.

"Esto significa que los airbags frontales no se desplegarán en caso de impacto lateral o vuelco", detallaron en el portal especializado.

Para estos casos, en los que el vehículo queda hacia un costado o se ha volcado, existen airbag laterales que se despliegan en la entada de los pasajeros, para proteger su cabeza. Pero no todos los vehículos cuentan con ellos.