"Siento que ella nos escuchó": Madres de lactantes fallecidos por virus sincicial se reunieron con ministra de Salud

14 jun. 2023 - 06:47 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del martes, madres y padres de los lactantes fallecidos por el virus sincicial se reunieron en el Congreso con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien concurrió a una sesión especial de la Cámara de Diputados.

Los familiares de los bebés esperaron a la secretaria de Estado en los pasillos del edificio en Valparaíso con pancartas y retratos.

"Por favor, ministra, no nos ignore"

Teresa Contreras, madre de Joaquín, quien falleció el pasado 22 de mayo en el Hospital de Quilpué, pidió: "Por favor, ministra, no nos ignore. Tenemos un dolor que necesitamos reparar con psicólogo, no nos ignore".

"Nosotras somos las mamás. ¿Por qué no nos preguntaron a nosotras cómo estaban nuestros hijos? ¿Por qué hacen como que no existiéramos? Nuestros hijos tienen nombre y apellido, no son un número. ¡Por favor, ministra!", exclamó antes del encuentro.

El encuentro

En ese contexto, la ministra accedió a un encuentro que se inició a las 18:40 y que se extendió por cerca de una hora. A su salida, Teresa Contreras manifestó su conformidad tras el diálogo con la titular de Salud.

"Siento que ella nos escuchó y va a hacer todo para revisar lo que pasó. Era lo fundamental, necesitábamos acercarnos a ella", aseguró. En cuanto a la asistencia psicológica, señaló que "ojalá" se concrete, "porque nadie se levanta de esto".

Por su parte, Yesennia Sánchez, madre de Danna, también fallecida en el Hospital de Quilpué, expresó que la ministra comprometió una investigación y "que van a auditar y nos van a dar acceso a la información".

"También dijeron que nos iban a estar apoyando, que iban a estar más cercanos a nosotros, porque, como dijo otra mamá, no nos habían buscado", añadió Sánchez, quien también se manifestó conforme tras reunirse con Aguilera. "Vamos a esperar a que se cumpla lo que nos han dicho", enfatizó.

¿Qué dijo la ministra?

Posterior al encuentro, la ministra recalcó que "he instruido una serie de medidas que quiero mencionarlas inmediatamente, como el tema de la investigación sumaria y la auditoría del proceso respecto a cómo funciona la búsqueda de camas en la gestión centralizada de camas críticas, además de instruir lo que corresponde a la norma que es la auditoria de muerte de los menores de un año".

Agregó que "también hemos aplicado medidas inmediatas para reforzar la gestión de camas con la intervención de médicos pediatras neonatólogos, más asesorías de intervencionistas pediátricos, que fueron incluso recomendados por autoridades del gobierno anterior y también estamos procediendo esta semana a fortalecer la parte de gestión de camas publico-privadas en adultos".

