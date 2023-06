Bancada del Partido Republicano baja acusación constitucional contra ministra Ximena Aguilera

13 jun. 2023 - 15:36 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, luego de la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, la bancada de diputados del Partido Republicano decidió bajar la acusación constitucional contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera, anunciada el lunes.

Igualmente, señalaron que mantendrán guardado el documento redactado en caso de no mejorar las condiciones que ha dejado la crisis de enfermedades respiratorias.

¿Qué dijo la bancada del Partido Republicano?

El líder de la bancada, Benjamín Moreno, señaló que “en mis manos tengo la acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, por ahora va a quedar guardada porque como bancada del Partido Republicano hemos tomado conocimiento de la renuncia del subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, el día de hoy”.

“Creemos que es la decisión correcta y corresponde, además, asumir la responsabilidad que tiene por las graves negligencias que se han cometido dentro de su gestión y que ha tenido consecuencias en la confianza para miles de familias”, agregó sobre los motivos de bajar esta acusación.

Igualmente, manifestó que “nuestro único objetivo es poner el foco en superar esta crisis. Creemos que este paso dado por el subsecretario va en esa línea y, por lo mismo, creemos que es momento de la unidad”.

“Dejamos pendiente esta acusación y permitir que el equipo a cargo y la nueva dirección que le toca asumir a la nueva subsecretaría pueda sacar esta tarea adelante”, cerró en su discurso.

Igualmente, aclaró que la acusación no fue bajada, sino que "fue dejada pendiente, porque creemos que antes lo que importa es que los equipos tengan el tiempo suficiente para solucionar los problemas que se avecinan y eso nos preocupa. Si esto se lleva de buena manera, no tendremos problema en reconocer una buena gestión. De lo contrario, no vamos a renunciar a la facultad y al deber que tenemos de fiscalizar".

¿Qué dijo la ministra de Salud?

A la salida del Congreso, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, tuvo breves palabras sobre la baja de esta acusación constitucional que se había anunciado en su contra.

“Me alegro”, alcanzó a expresar, para luego agregar que “me parece una buena noticia para mí”.