"Espero no ofender a nadie": La reflexión de joven en Europa sobre cómo los chilenos se diferencian del resto de latinos

13 jun. 2023 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una viral reflexión fue la que hizo una chilena radicada en Inglaterra a través de TikTok, luego de teorizar sobre la forma en que los chilenos nos diferenciamos en nuestra forma de ser con el resto de los países de Latinoamérica.

En el video, que dura poco menos de un minuto, la usuaria @psicologamigrante partió el video aclarando: "Soy chilena y yo no me consideraba latina antes de venir a Europa".

Si bien no desconoce que el país está en esa región, subraya de inmediato que su razonamiento se debe, principalmente, a la actitud con la que suelen ser relacionados quienes somos de esta parte del mundo.

"No sé si he hablado lo suficiente de esto con amigas chilenas que están fuera, pero al menos hasta hace cinco años, que es cuando yo me fui, no sé si Chile tenía este orgullo latino", opinó.

"El estereotipo de latino, lo que se asocia a la idea del latino, lo que se asocia a la idea de un latino era lo del norte: Colombia, Venezuela, Centroamérica. Esa es la idea de latino que creo que es la que tiene un poco el mundo a nivel internacional", prosiguió.

"Espero no ofender a nadie"

Posteriormente, profundizó en la actitud que interpreta que se suele tener en Chile.

"Espero no ofender a nadie, pero Chile es un país callado, tímido. Es frío en su clima. Y muchas de estas características hacen que como sociedad no estemos tan cerca de ese estereotipo (de latino)", dijo, para luego deslizar que a pesar de lo anterior ha forjado pertenencia con eso.

“Pero sí lo somos, de hecho, podría hablar por horas sobre cómo esta identidad me ha ayudado a sobrellevar el duelo migratorio”, cerró

Tras hacerse viral, fueron miles de comentarios los que dejó su publicación. La mayoría de ellos, aprobando el postulado de la tiktoker, mientras otros expusieron matices en lo dicho por la mujer.

"A mí también me pasó como chilena que emigró, que el estereotipo latino no siento que nos represente, pero aún así hay pocas cosas que sí me representan", le comentó una usuaria.

Otro, en tanto, fue más allá y opinó que "la cultura del Cono Sur es muy distinta a la del resto de Latinoamerica, nos diferenciamos en muchas cosas".

Mira el video

