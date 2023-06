Le operaron el pie equivocado en Punta Arenas: "Me echaron la culpa"

09 jun. 2023 - 19:21 hrs.

¿Qué pasó?

Bárbara Zamora denuncia que el Hospital Clínico de Magallanes, en la comuna de Punta Arenas no solo le operó el pie equivocado, sino que tampoco se han preocupado de la negligencia médica que le realizaron.

La mujer afirma que el caso se encuentra en Fiscalía y que hasta el día de hoy no se han contactado con ella, incluso la han inculpado del hecho.

Los hechos

Según denunció la mujer al medio regional El Pingüino, se fracturó el pie derecho luego de una tocata, por lo que debió someterse a una intervención quirúrgica. Grande fue su sorpresa cuando al despertar vio que su pie izquierdo estaba vendado.

"Tuvieron que hacer el mismo proceso, ponerme la inyección, sacarme todo lo que me hicieron en el pie y ponérmelo en el otro. Sacaron los tornillos y esos los pusieron en la pierna que sí correspondía”, acusó.

El recinto asistencial emitió un comunicado reconociendo que hubo un "inconveniente", asegurando que “el equipo médico y autoridades de la institución se contactaron con la familia y la paciente inmediatamente, habiéndose conocido el hecho”.

“Me echaron la culpa a mí”

Sin embargo, Zamora señaló que "nunca reconocieron" la negligencia médica y criticó que "del primer día me echaron la culpa a mí, a los compañeros (del doctor), menos a ellos mismos. Le echaron la culpa al scanner, que supuestamente había puesto las imágenes al revés, después que las enfermeras no le dijeron. A mí me echaron la culpa supuestamente, porque yo no avisé cuál era el pie, siendo que yo sí lo había dicho”.

“Se excusaron de un montón de formas, incluso fue bastante decepcionante porque el comunicado que pusieron era como que fue un ‘inconveniente’, nada más. Y claro, después de mucho tiempo yo estaba en kinesiólogo y pusieron un comunicado que yo estaba sana, que yo estaba muy bien y que el proceso iba excelente”, agregó.

La afectada acudió a la justicia. “El caso pasó a la Fiscalía y ahora está la PDI. Ese es uno de los primeros pasos, y el segundo paso es cuando empiezan a investigar más profundo los datos del doctor, qué patrimonios tiene, todo ese tema”, narró.

Finalmente, afirmó haberse intentado reunir en vano con representantes del hospital: "Nunca se contactaron conmigo, ni me pidieron disculpas, no me dieron ninguna ayuda, nada”.