"El doctor sabe lo que hace": Operan pierna equivocada a mujer con artritis y su familia denuncia negligencia

09 jun. 2023 - 10:05 hrs.

La artritis que padece una mujer, de 67 años y habitante de Ciudad Valles, San Luis Potosí, México, la llevó al quirófano. Los médicos para aliviar el dolor por desgaste en una de las rodillas de la sexagenaria debían operar la pierna izquierda, pero la mujer salió de la intervención con lesiones en su pierna sana (derecha).

Doña Juanita acudió, el pasado 31 de mayo, al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para ser operada; sin embargo, la situación se salió de control al ser intervenida en la pierna equivocada, publica El Financiero.

Ir a la siguiente nota

La mujer indicó que al momento que la estaban preparando para la operación, ella se percató de la irregularidad. A pesar de notificar a enfermeras y médicos que cometían un error, no fue escuchada.

“Les digo, esa no es, es la otra, y la enfermera me contestó que el doctor sabía lo que hacía, pero como me anestesiaron ya no supe nada”, relató la mujer a los medios de comunicación.

Cortan pierna equivocada a una mujer en Issste de San Luis Potosí; necesitaba una osteotomía en la pierna izquierda; sin embargo, al momento de la intervención los cirujanos hicieron el procedimiento en la pierna derecha. Detalles aquí: https://t.co/PRTcOH7jbH #SLP pic.twitter.com/CxdNscZpKS — Plano Informativo (@Planoinforma) June 5, 2023

Negligencia en operación de mujer en México

Al salir de la operación con la pierna que tenía sana intervenida, Doña Juanita entró en pánico. El dolor ahora era extremo, porque las dos extremidades estaban afectadas.

Ahora los médicos decidieron que operarán la pierna izquierda en ocho semanas, pero ella se niega a acudir a la cirugía.

#Nacional #Salud #Sociales❗️🏥Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue interpuesta una denuncia por negligencia médica, contra el Hospital del @ISSSTE_mx de #CiudadValles, #SanLuisPotosí, luego de que médicos operaron de la pierna equivocada a una paciente❗️🏥 pic.twitter.com/986QYNGFZh — Canal 13 Guadalajara (@C13Guadalajara) June 7, 2023

Hasta el momento, no existe pronunciamiento del centro médico sobre el caso y la familia de la afectada está buscando la ayuda para lograr que se haga justicia.

"Llegó el médico, ella repitió que la derecha no era la mala, sino la izquierda, y él le dijo: 'Doña Juana, yo sé lo que hago, usted no me tiene que decir nada. Yo sé lo que hago y lo voy a hacer'. Mi madre perdió el sentido y cuando se despierta, oh, sorpresa, le operaron la derecha", declaró Félix Caso, hijo de la mujer afectada, a Milenio.

"Ella tiene miedo, le hablamos del ISSSTE y se pone histérica, dice 'no me lleven porque ellos me van a hacer algo, me van a poner algo y me van a hacer algún daño'", agregó.

Todo sobre Sucesos