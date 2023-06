Caso "Luminarias LED" en Puente Alto: CDE acusa a brazo derecho de alcalde Codina de recibir sobornos por $200 millones

07 jun. 2023 - 19:29 hrs.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra de Christian Gore, ex administrador municipal y brazo derecho del Alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN). La acción judicial lo acusa de haber recibido sobornos por $200 millones para favorecer a la empresa Itelecom en una licitación de luminarias LED para la comuna.

Quien le habría ofrecido dinero sería Marcelo Lefort Hernández, ex gerente general y socio fundador de Itelecom, quien está formalizado por soborno, lavado de activos y asociación ilícita. Hoy, cumple arresto domiciliario nocturno, después de casi un año en prisión preventiva. Lefort es uno de los 22 formalizados por la investigación que lleva adelante la Fiscal de Ñuble Nayalet Mancilla en el llamado Caso Luminarias LED.

Licitación “amañada”

La Municipalidad de Puente Alto llamó a licitación en noviembre de 2018 para el recambio de su luminaria pública. El Consejo de Defensa del Estado acusa que en este proceso se cometieron delitos: el organismo presentó una querella por soborno y cohecho en contra de siete personas. Uno de ellos, es el abogado Christian Gore Escalante, ex administrador municipal y brazo derecho del alcalde.

Según el CDE, Lefort le ofreció dinero a Christian Gore, quien entonces era miembro de la Comisión Evaluadora de la licitación, para que favoreciera a Itelecom haciéndola ganar el contrato. “En el lenguaje de compras públicas, se dicen licitaciones amañadas, que están diseñadas para favorecer las condiciones de un proveedor en específico”, asegura Manuel Henríquez, investigador del Observatorio Fiscal.

En la querella consta que entre febrero de 2018 y septiembre de 2020, Gore recibió 66 pagos mediante depósitos en efectivo en su cuenta corriente que sumaban más de $203 millones.

“Él tendrá que dar sus explicaciones, yo no voy a avalar a nadie sea cercano o no, yo siempre he pensado en que se tiene que perseguir cualquier situación de corrupción”, asegura el alcalde Codina.

El contrato de las luminarias LED le cuesta al municipio de Puente Alto $100 millones mensuales y rige por 10 años.

¿Quién es Gore?

El abogado Christian Gore se desempeñó durante años en distintos puestos del municipio puentealtino, como administrador municipal, director jurídico, secretario de planificación e, incluso, alcalde subrogante. Fue él quien firmó el acta de evaluación técnica y el informe de la licitación de las luces LED.

En su perfil de redes sociales, destaca haber trabajado en el Servicio de Impuestos Internos y en la Municipalidad de Huechuraba, pero omite sus labores profesionales en el Municipio de Puente Alto, a pesar de haber trabajado ahí casi una década. Señala desempeñarse actualmente como abogado senior en un estudio privado. Sin embargo, en el estudio jurídico dicen que no trabaja ahí. Mega Investiga contactó a Christian Gore para este reportaje, pero no respondió a las consultas.