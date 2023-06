Japonesas prueban la piscola por primera vez y su reacción se vuelve viral

07 jun. 2023 - 17:00 hrs.

El chileno Ivo Guerrero, quien se encuentra en Melbourne, Australia, motivó a un grupo de japonesas a probar la piscola por primera vez.

Este trago es uno de los más típicos de la coctelería nacional y consta de pisco, bebida cola y hielo.

"Japonesas probando la piscola y choripanes en Australia", fue el título del clip publicado por el joven de 25 años.

"No está tan fuerte"

Según se puede ver en el video, en medio de una celebración, las jóvenes decidieron probar este popular brebaje nacional, y su reacción se ha viralizado en redes sociales.

"No está tan fuerte", señaló Guerrero a la primera joven que se atrevió a degustar el trago, quien, aunque en un comienzo puso cara de extrañeza, luego se rio e hizo "salud".

Después, fue el turno de la segunda chica asiática, quien no se mostró muy conforme con la degustación. La tercera, en tanto, dijo "no cola" justo antes de consumir el sorbo, aunque, al igual que su compatriota, demostró que no le gustó esta típica preparación nacional.

Posteriormente, las niponas probaron el choripán, sin embargo, no les dieron pebre, lo que fue criticado por los usuarios de TikTok.

"Sin pebre no es choripán", "no hay pebre, no hay like", "amigo, ¿y el pebre?", le escribieron, ante lo que el autor del clip dijo que "para la otra lo hago con pebre".

Posteriormente, Ivo Guerrero publicó otro video en el cual demuestra cómo quedaron sus amigas tras beber piscola.

En el registro se puede ver a las tres jóvenes japonesas alegres y riendo, mientras se balanceaban sobre un columpio, desde donde gritan "papá, bájame", aludiendo un video que se hizo viral en nuestro país hace algunos años.

