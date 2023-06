"Son declaraciones personales de ella": Presidente de la Corte Suprema por dichos de Vivanco sobre fallo contra isapres

05 jun. 2023 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, abordó las declaraciones de la vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, sobre el fallo contra las isapres, que obliga a las aseguradores a regirse por la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud de 2019, restituyendo los cobros en exceso a los afiliados.

Vivanco aseguró en una entrevista con La Tercera que las isapres sólo deben realizar devoluciones por excesos a quienes realizaron demandas, y no a todos los afiliados afectados.

"Es una decisión de una sala"

Al respecto, Fuentes aseveró que "no puedo dar ninguna respuesta sobre ese tema, porque es un tema absolutamente de la Tercera Sala, y en su competencia es esa sala la que le corresponde emitir cualquier pronunciamiento".

En ese sentido, aclaró que "esta es una decisión de una Sala de la Corte Suprema, no es la decisión del Pleno de la Corte Suprema".

"Son declaraciones personales de ella"

"No voy a hacer ninguna crítica a la ministra, porque no me corresponde y esas son declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella", dijo el presidente de la Corte Suprema.

Al ser consultado si respalda a Vivanco, respondió: "Yo no puedo estar diciendo que respaldo o no respaldo, porque si hay un tema que llega al Pleno, en el Pleno se analiza y se toman los acuerdos".

Respecto al recurso de aclaración que anunció el Gobierno, afirmó que "cuando llegue veremos cuál es la tramitación que se va a dar", y precisó que será revisado por la Tercera Sala.

