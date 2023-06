Buscando a "Mente Enferma": Pareja niega haber tenido participación en la desaparición del influencer

08 jun. 2023 - 22:26 hrs.

¿Qué pasó?

Sebastián Álvarez, más conocido como "Mente Enferma", fue uno de los primeros influencers de Chile, con miles de seguidores en las redes sociales, pero hace cinco años se le perdió todo rastro.

"Siab", como también era reconocido, desapareció en la localidad de Curiñanco, en la comuna de Valdivia, región de Los Ríos, y su familia apunta como presunto responsable a quien fue su pareja, Michael Rowe, conocido como "El Gringo". Este, sin embargo, negó participación en el hecho.

La desaparición de "Mente Enferma"

Sebastián Álvarez tenía 32 años cuando desapareció. Durante la era del Fotolog, fue una de las 10 cuentas más populares del mundo, donde escribía sus emociones, mostraba su look emo y se abría al mercado musical con un disco llamado "Personalidad Limítrofe".

Años después se convirtió en una figura polémica en redes sociales, cuando dio opiniones sobre la contextura física de las mujeres.

Pero el 2015 se trasladó a Curiñanco, donde tiempo después llegó quien sería su pareja, Michael Rowe, médico y exreservista del ejército de Estados Unidos. Hoy, es sindicado por la familia de Álvarez como el principal sospechoso de su extravío.

Ambos se habían conocido ese mismo año en Valparaíso y comenzaron una relación donde el alcohol siempre estaba presente.

La relación entre Sebastián y Michael

Nancy, dueña de un restaurante de la zona, recordó que, en ese entonces, el vínculo entre ambos ya no estaba del todo bien, y que pensaba que "era por el mismo trago y que estaban en un estado en que no sabían bien lo que hacían".

María José, hermana del influencer, recordó que cuando conoció a la pareja, lo llevó a una reunión familiar en el verano, y no me simpatizó del momento en que entró a la casa. Nunca estuve de acuerdo, discutí con Sebastián al punto que después de eso no nos hablamos más. Le dije que era un error que se fuera, que era muy lejos el lugar y que iba a necesitar sus redes sociales, y él me dijo que esto le iba a servir".

"Nosotros como familia dijimos que Michael era sospechoso. No han hecho nada, Michael se pasea de Valparaíso a Curiñanco y viceversa, todo el tiempo. Hace su vida normal", agregó.

Michael Rowe se quedó viviendo en Curiñanco, y desde allí ha negado tener algo que ver con la desaparición del influencer.

Hasta ahora son varias las teorías que se manejan de la desaparición de "Mente Enferma", enigma que ha generado documentales, podcast y varios registros en la web.

