"Si no pagaba, no podía estar tranquilo": Comerciante afirma que carabineros le cobraron para protegerlo de banda

01 jun. 2023 - 09:39 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado miércoles fueron formalizados tres carabineros, que ya fueron dados de baja, acusados de cobrar dinero por protección a las víctimas de la banda "Los Pulpos", y quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante la audiencia, el fiscal Luis Isla, de la Fiscalía Centro Norte, leyó la declaración del dueño de locales gastronómicos en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, quien durante esta semana alertó a la Policía de Investigaciones (PDI) que fue víctima de las extorsiones por parte de los exuniformados.

Ir a la siguiente nota

La declaración

"Me dedico a este rubro hace tres años. Me he visto expuesto a amenazas de distintas personas, las cuales solicitan dinero para dejarme trabajar. Lo que hacen es concurrir a los locales y bajo amenazas con armas o de incendio, solicitan dinero, lo que ellos llaman 'cupo'. Esto lo hacen principalmente bandas de ciudadanos extranjeros en la comuna a distintos comerciantes, pero nadie se atreve a denunciar porque son personas muy peligrosas", contó el comerciante, según consignó Las Últimas Noticias.

"Yo solamente tenía información de que estas acciones las realizaban las bandas de delincuentes, pero hace una semana recibí un llamado de WhatsApp de una persona que me dijo que sabía a lo que yo me dedicaba y que si quería trabajar tranquilo me podía ayudar", agregó.

La víctima precisó que esta persona "se identificó como de Carabineros y me indicó conocer a los carabineros de la unidad de Recoleta, de Santiago Centro y de Independencia, que tenía contacto y que podíamos hacer negocios. Me dijo que si le pagaba cierta cantidad de dinero trabajaría tranquilo con la ayuda de sus carabineros amigos".

"Me dijeron que si no pagaba, no podría estar tranquilo"

El dueño de locales gastronómicos señaló en su declaración que "pasaron unos días y el día de ayer me contactó".

"Me dijo que me iba a cobrar $800 mil por dejarme tranquilo, que no me iban a fiscalizar. Me dijeron que si no pagaba me cerraban todo, me dijeron que si no pagaba no podría estar tranquilo. El día de hoy esta persona se comunicó conmigo y me dijo que tenía que pagar $800 mil, que había hablado con los demás y que no podría cobrarme menos", recordó.

"Le pregunté qué llevaba el pago de ese dinero. Me señaló que podría trabajar tranquilo como los demás y no me iban a cerrar los locales", añadió.

La detención

El fiscal Isla expuso que el pasado martes 30 de mayo el comerciante acordó una reunión con los exuniformados para hacer el primer pago por protección.

Antes de la cita, la Fiscalía solicitó marcar los billetes que usarían en la transacción. Fue con ese dinero que la víctima se juntó con los carabineros, quienes llegaron en un vehículo Peugeot negro.

Una vez que el pago se llevó a cabo, detectives de la PDI procedieron a detener a los funcionarios, los que la institución ya dio de baja.