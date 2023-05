Marisela Santibáñez rompe en llanto tras ser atacada por "Pastor Soto": "La muerte de un hijo no es un argumento"

31 may. 2023 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Marisela Santibáñez (PC) no pudo contener el llanto tras el ataque sufrido por parte del autodenominado "Pastor Soto", luego que este la atacara de forma verbal, enrostrando la muerte de su hija, a días que se cumpla un nuevo aniversario de aquel hecho.

Por lo mismo, en plena sesión de la Cámara de Diputados, agradeció el apoyo que le prestaron sus colegas de forma transversal e hizo un llamado para que se proteja a los parlamentarios de este tipo de ataques.

¿Qué dijo el Pastor Soto?

Javier Soto se encontraba fuera del recinto gritando consignas en contra de varias parlamentarias, entre las que se encontraba la diputada comunista.

Según mencionó Lorena Pizarro (PC), Santibáñez "fue agredida verbalmente, pero cayendo en una bajeza que no sé si alguien merece al llegar a su lugar de trabajo con tal infamia: sacó la ausencia de su hija Rafaela, y que por eso la perdió, porque ella hoy avala a mujeres abortistas".

Las palabras de Marisela Santibáñez

La diputada comunista partió agradeciendo a “todos los comités y parlamentarios de todos los sectores por este apoyo, porque tengo una fuerza suficiente para resistirlo todo y lo he demostrado acá, pero hay cosas que traspasan los límites”.

“Quiero agradecer a mis compañeras, a Carmen Hertz, también desde Gonzalo de la Carrera, a mi querido amigo Diego Schalper, Erika Olivera, Carolina Marzán”, alcanzó a señalar antes de ser interrumpida por un sollozo.

Fue ahí que quiso dirigirse a la Cámara de Diputados, afirmando que “esto afecta a mi familia. Faltan 20 días para que se cumpla un nuevo aniversario de la muerte de mi hija”.

“Digan de mí lo que quieran, cuestionen todos mis actos, pero la muerte de un hijo no es un argumento para atacar a una política, esto no pasa en ninguna parte del mundo”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado de atención, aclarando que “si ustedes como Cámara no nos protegen, me voy a tener que proteger sola, con mi gente, y si llego a salir porque cometo un delito, porque tome acciones, será porque ustedes no nos resguardaron”.

“Que esto sea una lección para todos y todas a que los argumentos no personales, no podemos respaldar que muestren imágenes y desacrediten. Puedo pelear políticamente todo lo que quieran, pero aquí me liquidan, muchas gracias”, cerró.

Cabe mencionar que Rafaela, hija de Marisela Santibáñez, falleció en 2011, a los siete años, a causa de una leucemia.