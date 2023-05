Tricel declara inadmisible la solicitud de renuncia del consejero constitucional Aldo Sanhueza tras ser acusado de abuso

30 may. 2023 - 18:28 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este martes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) informó que declaró inadmisible la solicitud de renuncia de Aldo Sanhueza al Consejo Constitucional, luego que se conociera la denuncia por abuso sexual en contra del otrora representante del Partido Republicano.

¿Qué dijo el Tricel?

La resolución del Tricel indica que "se declara inadmisible la presentación de fojas 1, de don Aldo Sebastián Sanhueza Cabrera, por la que solicita se declare la renuncia a su candidatura a Consejero Constitucional por la 10° Circunscripción de la Región del Bío Bío, por carecer de competencia".

La razón se debe a que Sanhueza realizó la renuncia sin estar ejerciendo el cargo que deberá asumir el próximo 7 de junio.

"Corresponde a esta judicatura conocer solo de las renuncias presentadas por quienes se encuentran ejerciendo el cargo de consejero o consejera constitucional y calificar si los hechos puestos en conocimiento del Tribunal son de tal gravedad que afecten severamente el desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento del Consejo".

Electo con segunda mayoría y anuncio de renuncia

Sanhueza fue electo con la segunda mayor votación por la región del Biobío, sin embargo, el viernes 26 de mayo solicitó su renuncia al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

"El día de hoy, luego de pensarlo mucho, he tomado la decisión de no asumir el cargo de Consejero Constitucional", señaló a través de un comunicado en su cuenta de Twitter.

"Mi renuncia es un paso indispensable para que el proceso constitucional siga su curso esperado con la posibilidad de lograr un gran acuerdo, y no me gustaría que sectores radicales me utilicen con el fin de impedirlo", añadió dijo en aquel momento, luego que días antes también renunciara al Partido Republicano.

Denuncia por abuso sexual contra Aldo Sanhueza

Cabe destacar que la denuncia en contra de Sanhueza se remonta a 2019. Fue una mujer quien apuntó al futuro consejero constitucional por el delito de abuso sexual. De acuerdo a esta, Sanhueza habría tocado sus genitales en un bus interurbano.

Es por eso que Sanhueza, renunció a su militancia al Partido Republicano, luego que se conociera la acusación por abuso sexual en su contra.

En su declaración, acusó a la "izquierda radical" de utilizarlo como una excusa para "deslegitimar el proceso", diciendo que, "no tengo ninguna inhabilidad legal ni judicial que me impidan haber sido elegido y asumir el cargo, ya que las acusaciones son infundadas".

