"La escena fue horrible": Taxista que encontró cuerpo cercenado en la Alameda detalla momento del hallazgo

28 may. 2023 - 09:55 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Alerta, el taxista que encontró la madrugada de este domingo un cuerpo humano cercenado al interior de una bolsa en plena Alameda, se refirió y entregó detalles sobre el momento del hallazgo.

Cabe recordar que estos restos fueron encontrados en la intersección de Abate Molina con Alameda, a la altura de la estación de Metro Unión Latinoamericana.

¿Qué dijo el taxista?

El taxista, quien prefirió permanecer de forma anónima, que realizó el hallazgo del cuerpo cercenado, señaló que "alrededor de las 03:34 horas con nuestro colega nos encontramos un bulto en medio de la Alameda con Abate Molina, en la calle. Fuimos a mirarlo y mi colega me dijo 'hay una persona muerta', yo no le creí. Me acerqué y efectivamente había un cuerpo cercenado dentro de una bolsa de basura".

Además, enfatizó en que el cuerpo se encontraba "al medio de la Alameda, ni siquiera a un costado, en la mitad de la calle hacia el oriente".

Tras el hallazgo, reveló que "al parecer había pasado un vehículo sobre este cadáver y decidimos desviar el tránsito mientras llegaba algún vehículo de emergencia o autoridad para que tomara atención con el tema (...) Llegó recién Paz Ciudadana como a los 25-30 minutos".

Sobre el momento en que vio el cuerpo cercenado, sinceró que "la escena fue horrible (...) era una persona de tez morena, al parecer de nacionalidad extranjera", agregando que "la bolsa estaba abierta, se veían los restos del hombre".

"Estaba totalmente por partes el cuerpo, así de fuerte fue. No se le veía rostro, se veían puras partes nomás, era horrible", sentenció.

